El kiosco del Olivar, en la explanada frente a la pescadería, ha vuelto a ser ‘okupado’ y no precisamente por empresarios, emprendedores y entidades a las que PalmaActiva –según leemos en el cartel que hay en una de sus paredes– invita a exponer temporalmente sus productos y servicios. Está okupado por tres o cuatro sintecho. O puede que más, a tenor de la cantidad de cosas que, ordenadamente –porque todo hay que decirlo–, tienen allí.

Seguramente mañana –o dentro de un rato– llegarán los policías y los invitarán a abandonar el lugar, lo que hará que se busquen la vida en otro… Hasta que los vuelvan a echar, pues como hemos dicho en numerosas ocasiones, los sintecho suelen ser personas que no cotizan, y muchas veces no votan, por lo tanto el político no saca provecho de ellos y, a falta de albergues, vuelta empezar en otro lugar…

¿Y qué hacemos con el kiosco? ¿Tenerlo así, cerrado, sin sacarle ningún provecho hasta que vuelva a ser ‘okupado’? Porque es evidente que hoy por hoy no interesa ni a empresarios, ni a emprendedores, ni a entidades… O a lo mejor no les interesa porque no les han sabido explicar bien de qué iba la cosa. Porque es evidente que, salvo los ‘okupas’, nadie lo ocupa. Por eso se nos ha ocurrido que podría convertirse en un puesto de policía permanente. Desde luego tendría un uso práctico, y no como ahora, que no tiene ninguno.

Prohibiciones

A pesar de los esfuerzos que está haciendo Cort por borrar pintadas de las paredes de edificios de Palma, que las borra, da la sensación de que cada vez la ciudad está más vandalizada en este aspecto. La fachada de la parroquia de la Santísima Trinidad, en General Ricardo Ortega, ha sido una de las últimas afectadas, pintada a base de bien… Pues que conste que queda mucho camino que recorrer en este aspecto… Por ejemplo, ¿ha probado Cort a intentar cazar de una vez por todas a los ‘pintamonas’ y sancionarlos económicamente?

Cort debería ir a por los vándalos y sancionarlos debidamente.

Mejora de calles

Durante el mandato de José Hila, en octubre de 2021, se procedió a la reurbanización y mejora de la accesibilidad en la calle Costa i Llobera, un proyecto que incluía mejorar el cableado y el asfaltado y plantar árboles. La obra se culminó meses después, dejando la calle nueva. Gustará o no, pero nueva y mucho mejor que antes sí que está.

Dos años después de la reforma, el cartel sigue ahí.

Ahora bien, visto lo visto, se nos ocurre hacer dos preguntas al actual Ajuntament de Palma. Una, ¿han comprobado las raíces de los árboles plantados? Porque como sean de las que se expanden, dentro de nada levantarán el asfalto como ha sucedido en muchas calles y aceras de Palma. Y dos, si ya está finalizada la obra, ¿qué hace el cartel que la anuncia ahí? ¿ Acaso lo dejan como recuerdo?

Monopatines

El otro día un varón sobre un monopatín tomó carrerilla, y por ende velocidad, y a medio metro del banco que tenía a su izquierda se elevó para aterrizar sobre él. La acción la repitió varias veces. Mientras, otro varón, con una cámara, filmaba los saltos. Y algunos, bien quietos, observaban las maniobras del saltarín. Como ejercicio nos parece bien, pero como actividad sobre el mobiliario urbano, ya no nos lo parece tanto, sobre todo porque viendo los impactos que causa sobre el banco en el que ‘aterriza’ tras un corto vuelo, terminará deteriorándolo.

Aterriza sobre un banco, deteriorando el mobiliario.

Programa de radio

El Chopo, de lunes a sábado, de 19 a 21.

El Chopo, comunicador radiofónico, emite cada tarde entre las 19 y las 21 horas en El Alpendre, en calle Blanquerna. Nos cuenta que su programa, La movida de El Chopo, puede escucharse a través del perfil alpendrepodcast de Instagram, donde tiene ya más de 21.000 seguidores. «También estamos en Spotify y Youtube. Y nuestro próximo paso será emitir a través de FM, pero eso será un poco más adelante». El programa emite música y entrevistas a artistas, cantantes, escritores, políticos, deportistas y youtubers, entre otros. Vamos, que con El Chopo se pasan las tardes muy entretenidas.