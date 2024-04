Gustavo González y María Lapiedra, de celebración en Mallorca

Felices y acompañados de un grupo de amigos y familiares, la actriz María Lapiedra y su marido, el periodista y colaborador televisivo Gustavo González, han disfrutado de un gran fin de semana en Mallorca.

La mediática pareja eligió la Isla para sorprender a Martina, hija de la artista, quien cumplió 11 años de edad. El periodista es un buen conocedor de la Isla, ya que durante más de dos décadas ha trabajado durante la temporada de verano cubriendo la información social en Mallorca, motivo por el que hizo de guía y anfitrión del grupo, en el que le acompañaban algunos familiares. «Somos unos enamorados de la Isla. Hemos podido hacer alguna escapada en anteriores ocasiones, pero esta era muy especial para Martina, que se subió al avión sin saber a donde íbamos», comenta Gustavo.

Durante la estancia, el matrimonio se alojó en el hotel Ocho Suites & Kitchen, en La Lonja de Palma. «Nos ha sorprendido gratamente el hotel, las niñas pudieron incluso animar y disfrutar del ambiente mallorquinista desde el balcón». La buena ubicación de dicho establecimiento animó a que Gustavo González y María Lapiedra pudieran recorrer algunos rincones y restaurante de Palma, como Opera Marítim y Makaria, ambos locales especializado en cocina italiana.

«Sin duda ha sido un viaje inolvidable, no sólo para la hija de María, que es un encanto, también para el grupo. Fuimos a Cala Fornells, a la playa del Mago, a Santa Ponça, a Puerto Portals y a tantos otros lugares en los que he podido realizar numerosas exclusivas durante los veranos que estuve en Mallorca». Gustavo, que no había regresado a la Isla desde el fallecimiento de su amigo y gran fotógrafo, Juanjo Vega, tuvo un especial recuerdo para el inolvidable compañero de ‘batallas’.