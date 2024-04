«Queremos ser autónomos, valernos por nosotros mismos, sin que nos ayude nadie».

Tolo Prats es PMR, o si lo prefieren, Persona de Movilidad Reducida, que es como se denomina desde no hace muchos a personas con minusvalías. Pese a vivir desde el año 2000 gran parte del día en una silla de ruedas, Tolo nos recuerda que «desde que tenía tres años, a causa de una poliomielitis, necesité para caminar dos multas; es decir, que mi deterioro comenzó a esa edad, cada vez empeorando hasta terminar sentado de por vida mientras no esté tumbado en la cama». Pero, pese a todo, lo cual no es poco, Tolo le pone buena cara al mal tiempo, «porque, ¿qué hacemos si no?», dice.

Hemos quedado con él en la plaza de Santa Maria Josepa, de Son Forteza Nort, su barrio, a donde acude puntualmente. Queremos que nos cuente como ve el mundo desde su silla de rueda. Sobre todo que nos hable de las barreras arquitectónicas con las que se encuentra a diario. Que no son pocas. «Naturalmente, en cuanto a nosotros, se van haciendo cosas para mejorar», dice. «Pero todavía queda un largo camino para que una persona en mis condiciones pueda vivir por si solo. Porque nosotros lo único que pretendemos es ser autónomos, valernos de nuestros medios, y no estar pidiendo ayuda casi constantemente», añade.

¿Y eso cómo se arreglaría?

-¿Vio usted de la película El coloso en llamas? ¿Recuerda la escena final, cuando el jefe de bomberos, Steve Mc Queen, se encuentra sentado en la escalera del gran edificio incendiado con el arquitecto que lo construyó, Paul Newman, que le dice, más o menos, que los arquitectos, el día que tengan que construir un gran edificio, como este, consulten con nosotros, los bomberos, seguramente si hay un incendio no pasará lo que ha ocurrido aquí. Lo digo porque no estaría de más que lo arquitectos e ingenieros antes de diseñar las calles y edificios, consultaran con los PMR. Seguro que muchos problemas con los que nos enfrentamos ahora no existirían. Y pongo como ejemplo Son Espases, inaugurado en 2011, donde un PMR se enfrente a numerosos problemas a la hora de desplazarse por él, empezando por el parking de Urgencias, en el que somos los único que tenemos la zona de aparcamiento que nos corresponde descubierta, lo que significa que cuando llueve nos mojamos.

¿A qué otros problemas se enfrentan?

-En el anterior Ajuntament de Palma se colocaron en algunos postes del barrio una especia de pequeña banderita en la que se leía algo así como «Las heces de tu perro terminan en mi mano», en el sentido de que si sacas al perro y hace sus necesidades, quítalas, pues si no lo hace, paso yo, la rueda de la silla la pisa, y yo, si he de ayudarme a subir una pendiente, lo hago empujando las ruedas, me llevo la mierda a casa. En mis manos y en la rueda. La gente tomó conciencia de este problema, pasa que llega el nuevo ayuntamiento y quita esos avisos a la vista, por lo cual crece el número de probabilidades de que nos volvamos a llevar las heces en nuestras manos.

Díganos un lugar donde tendrían que solucionar un problema que les afecta.

-Pues mire. Correos, de la calle Safareig. La puerta tiene dos hojas, una más estrecha que la otra, pero pesan una tonelada, ya que una persona como nosotros no la puede abrir, cosa que se solucionaría si las pudieran automáticas. Porque, repito, no queremos que nos ayuden a abrir una puerta o a acceder a algún sitio, sino valernos por nosotros mismos

¿Cuéntenos otro?

-Las aceras suelen tener desniveles para que podamos subir y bajar. Pues bien, en muchas ocasiones los coches aparcan delante de esos desniveles, no haciendo caso a las líneas amarillas de prohibición de aparcar, por lo cual nos tenemos que buscar la vida. También, en muchas ocasiones, las zonas de aparcamiento para PMR, que están debidamente señalizadas, están ocupadas por coches.

¿Qué hace en este caso?

-Si veo que cuando llego con mi coche al parking este esta ocupado por otro, que tiene el intermitente puesto, doy hasta tres vueltas. Si sigue ahí, llamo a la grúa. Antes que ella, llega la policía motorizada local. Tras intentar localizar al dueño del vehículo, y no conseguirlo, le pode dos multas, una por estacionamiento indebido y otra por el servicio de grúa. En una ocasión tuve que llamar a la grúa, vino la policía, y al no localizar a la persona, actuó. Al rato llegó la dueña del coche, en batín y fumando. Llegó también la grúa. El policía le dijo que había sido multada por la infracción y encima que tenía que abonar el servicio de grúa. ¿Sabe lo que me dijo la dueña? Que me muriera. Y lo peor, que al día siguiente, cuando fui a por mi coche, encontré que el retrovisor estaba roto.

¿Va en bus?

-A veces… El PMR que espera el bus lo hace confiando que cuando este llegue saque la rampa para que pueda subir. Lo peor que le puede ocurrir a un PMR es que legue el bus y la rampa no salga, que llegue otro, y lo mismo. Que a veces ocurre.

¿Tienen problemas con los carriles bici?

-También a veces. Tanto al cruzarlo como yendo en él. Y es que, a veces, al cruzarlo te encuentras con que el del patinete o ciclista no para, vamos, ni siquiera disminuye la velocidad. Y cuando vas en él, también a veces, te encuentras con un patinete o un ciclista que viene de frente a toda velocidad, lo cual te los pone en el cuello.

¿Va a la playa?

-Sí, a Ciudad jardín. En cuestión de aparatos que faciliten nuestra movilidad sobre la arena, ha mejorado. En cambio, cuando vas a entrar en las duchas te encuentras con que la puerta se abre hacia afuera, por lo cual, como para llegar a ella tienes que hacerlo a través de una rampa, a intentar abrirla, como abre hacia donde tu estas, tiene que retroceder, y luego, una vez abierta, volver a subir la rampa. Lo más probable es que al retroceder te venza el peso y te caigas. Por ello, nos preguntamos los usuarios, que por qué, en vez de que la puerta se habrá hacia afuera no han puesto puertas corredizas que puedes mover a derecha o izquierda sin tener que bajar de la rampa. También tendría que mejorase un poco nuestro acceso al mar.

¿Están preparados los cines para ustedes?

-Nuestro cine es el Artesiete, en el FAN. A diferencia de los demás, desde la primera fila, que es dónde nos colocan a nosotros, hasta la pantalla hay una distancia de varios metros. Desde luego, nada que ver con la de otros cines, en la que la pártala la tenemos muy cerca, por lo que apenas podemos ver la película.

¿Tiene problemas en cuanto a los baños en bares y restaurantes?

-Generalmente, no. Y más si son nuevos. Puede que dónde los tengamos sean en viejos establecimientos, que si no han puesto servicios para nosotros es por lo cara que suelen ser las reformas. Igual si el Govern les echara una mano en este aspecto.

¿Qué municipios y playas son un referente para los PMR?

-Sin duda, Calvià en cuanto a municipio en general, y Platja de Muro. En ambos lugares el PMR encontrará muchas facilidades, ya sea en tierra, ya sea a la hora de bañarnos. Por eso, no estaría de más que otros municipios se dieran una vuelta por estos y vieran como lo hacen.