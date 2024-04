El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contraído matrimonio este sábado con Teresa Urquijo y Moreno, en una ceremonia a la que ha asistido la plana mayor del PP encabezada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a lo que se suma la presencia del Rey emérito y diferentes presidentes autonómicos 'populares'. La ceremonia ha tenido lugar en la Iglesia de San Francisco de Borja, en la madrileña calle Serrano. Antes de entrar, Almeida ha asegurado a los medios de comunicación que estaba «nervioso», pero también ha reconocido que era «el mejor día de su vida». Asimismo, ha agradecido «el cariño» de las personas que se han acercado al lugar.

Teresa Urquijo ha seguido la tradición familiar y ha llevado el vestido de novia que se puso su abuela materna, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, en su boda con Íñigo Moreno de Arteaga en 1961, y que años más tarde, también lució su madre, Beatriz Moreno de Borbón. Cincuenta años después, el taller de Navascués, en colaboración con Cristina Martínez-Pardo Cobián, ha rediseñado el vestido. Los primeros en llegar a la iglesia fueron la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, los exalcaldes de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y José María Álvarez del Manzando; la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; la delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, y el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Más tarde acudieron Feijóo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el expresidente del Gobierno de España José María Aznar junto a su esposa Ana Botella e Isabel Díaz Ayuso. El Rey emérito llegó a última hora de este viernes a Madrid para asistir este sábado al enlace de Almeida (48) con Teresa Urquijo (27), dado que la mujer del regidor es nieta de una prima hermana de Don Juan Carlos, Teresa de Borbón-Dos Sicilias. También han acudido las infantas Elena, acompañada de sus dos hijos, y Cristina junto a su hijo mayor Juan Valentín Urdangarin.

El que fuera Rey durante casi cuatro décadas hizo su primer viaje a España en mayo de 2022, el cual no estuvo exento de polémica por la atención mediática que generó su paso por Sanxenxo para asistir a las regatas. Entonces, también acudió a Zarzuela, donde se reunió con Felipe VI y este le trasladó su malestar por cómo se había gestionado su estancia. Desde entonces, Don Juan Carlos ha hecho otras siete visitas, con lapsos de tiempo cada vez más reducidos entre ellas y también con un menor revuelo informativo.

La última de ellas tuvo lugar a mediados de marzo cuando se desplazó primero a Vitoria para unos exámenes médicos y luego a Sanxenxo. Tras el enlace, los recién casados y sus invitados se han desplazado a la finca propiedad de la familia de la novia, 'El Canto de la Cruz' -en la localidad de Colmenar Viejo- donde va a tener lugar la celebración.

Sanz estará al frente de la alcaldía

El alcalde de Madrid se mostró esta semana «muy tranquilo» por dejar a un «equipazo» al frente del Gobierno municipal del Palacio de Cibeles durante sus 15 días de ausencia tras su boda, con la vicealcalcesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, a la cabeza. «Si me pregunta si estoy nervioso, creo que no había estado tan nervioso en toda mi vida, me paso el día resoplando. También es cierto que tampoco había estado tan feliz», expresó el regidor.

Sin embargo, señaló que la vicealcaldesa va a hacer estos 15 días un trabajo «magnífico» y espera que «no le haga olvidar a los madrileños al alcalde». «Pero estoy seguro de que lo van a hacer todos extraordinariamente bien porque son un grandísimo equipo», aseguró. «Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí», anunció Almeida a través de sus redes sociales, oficializando así su relación que comenzó hace dos años.