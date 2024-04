Ivana y Finito pasean su amor por Mallorca

Se ha convertido en la ‘reina’ de los realities televisivos. Ivana Icardi, argentina afincada en Mallorca desde hace cuatro años, vuelve a ser noticia tras su paso por GH Dúo. «Es mi tercer Gran Hermano», comenta visiblemente ilusionada acompañada por Finito, su compañero de concurso y con quién mantiene una relación.

Ambos fueron protagonistas de la última edición del programa de Telecinco cuando, sin apenas saberlo la audiencia, habían comenzado una historia de amor. Cuando se cumple exactamente un mes del inicio de su romance, la pareja se reencuentra en Palma, donde vive Ivana. «Vino a pasar unos días y dejó marchar su vuelo para quedarse más tiempo conmigo», comenta la influencer que acude a nuestra entrevista junto a su hija y su chico. «Yo no puedo decir de este agua no beberé.

En la última entrevista te dije que no pensaba ir a ningún reality y mucho menos enamorarme. Y lo he clavado», comenta entre risas.

«Nadie apostó, ni apuesta, cinco céntimos por nuestra relación, pero al final si alguien te gusta o sientes afinidad como me pasó con él... fue una conexión súper fuerte. Tiene un corazón lleno de bondad y es un hombre inteligente, un genio y un gran artista», asegura Icardi. Ante tal avalancha de piropos Finito, que escucha la entrevista mientras saborea su cerveza, termina comentando que «me siento muy a gusto. Yo estaba cerrado a este tipo de cosas, pero mi paso por la televisión me ha dado la oportunidad de ser yo mismo y no un personaje».

El de Ronda, que se dio a conocer al gran público junto a su hermano Keroseno en el programa El Conquistador de La 1, ha disfrutado de unos días junto a Ivana antes de regresar a Edimburgo: «Mallorca es una maravilla. Ivana es una gran embajadora y la gente muy simpática».

En lo profesional, Ivana quiere seguir con su trayectoria musical, donde Finito le apoya. «A través de mi proyecto voy a contar y reflejar realidades de mi vida que nunca antes he contado porque por medio del arte y de la música me siento más segura». Respecto a su relación, ambos coinciden en seguir a distancia e Ivana descarta por completo ir a La isla de las tentaciones «y menos con Finito, hay mucha lista».