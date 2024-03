Libros sobre inteligencia artificial y agallas l Toros en Mallorca

Esta semana tenemos la presentación de dos libros los días 21 y 23, mañana y el sábado respectivamente. Obras cuyos autores son Joaquín Zapata, periodista, escritor y pintor, y Luis Miguel S. Diguele, hombre de la noche, agente de seguridad y a partir de ahora escritor.

Los trabajos que presentan ambos son #0 y El poder de David Zweig y los lugares la sede del Círculo de Bellas Artes (Casal Balaguer) a las 19.00 horas y el restaurante Dalt de Cala Gamba a las 19.30 horas, respectivamente.

El futuro

El libro de Zapata, cuya portada viene ilustrada por una imagen de Picasso que luce una camiseta con el oso panda, obra de su hermano, el pintor Domingo, gira en torno a la inteligencia artificial, la que ‘dominará’ el mundo dentro de nada. Un tema a día de hoy bastante desconocido para la mayoría, pero que tendremos que afrontar, pues muchos de nosotros vamos a depender de ella. Por eso, no queremos dar nuestro punto de vista al respecto, pues no tenemos ni idea de cómo va a funcionar, ni si es cierto que de su mano van a aparecer escritores y pintores –por poner dos ejemplos– por todas partes. Lo decimos porque si a la máquina le proporcionas datos sobre algo, un relato por ejemplo, no solo te lo hace realidad, sino que tanto ortográfica como sintácticamente lo hace mejor que si lo hicieras tú. Y lo mismo si se trata de pintar un cuadro donde, y dicho sea desde la ignorancia sobre el tema, la máquina lo puede llegar a hacer mejor que el artista. Por eso vamos a ir a escuchar a Zapata, que no es la primera vez que habla con conocimiento de causa de la IA, gracias a la que ha escrito el libro que presenta. Es más, a lo largo del relato cuenta cómo conecta con ella, cómo le habla, cómo le sugiere o cómo le indica el modo en el que le gustaría presentar a los personajes que aparecen en él. El libro lo presentará Juan Antonio Montañez.

Guardado durante diez años

Y dos días después, en Cala Gamba, Luis Miguel S. Diguele, a quién conocimos en la noche de finales de los 80 en Magaluf, fecha desde la que ha hecho muchas cosas, entre otras escribir, nos presenta su ópera prima El poder de David Zweig. El autor cuenta la historia de David, hijo de padre alemán y madre inglesa, que habla tres idiomas y que tiene la capacidad de respirar debajo del agua. En su adolescencia, en Menorca, tiene un encuentro con delfines que le marcará profundamente y posteriormente, en aguas mallorquinas, descubre un pecio, que en ganancias le supone embolsarse cien millones de euros. Más tarde, a raíz de un accidente que tiene en un viaje que hace a Alemania, el médico que le atiende descubre que tiene agallas, cosa que pone en conocimiento de la policía y… Pues que pasa lo que tiene que ocurrir, que le buscan con la intención de capturarlo para investigar sobre él, cosa que no consiguen, pues logra zafarse de la persecución y huir a Italia, donde encuentra una colonia de sirenas y… Pues ahí comienza otro apartado de esta gran aventura.

‘El poder de David Zweig’ es el libro que el próximo sábado presentará Luis Miguel S. Diguele en Cala Gamba.

Aunque conocemos a Luis Miguel desde hace muchos años, no lo imaginábamos como escritor. Es más, no le imaginábamos con la sensibilidad que pone de manifiesto contándonos esta historia irreal, pero a la vez tan verosímil como la vida misma, cuyo origen puede ser finales de la década de los 80 en Palma. Lo decimos porque aparece el nombre de Son Dureta en plena actividad. Una novela que Luis Miguel escribió hace diez años, que quedó archivada en un rincón del ordenador, que regresó cuando este recordó que existía y que entonces envió a diez editoriales. Aunque una de ellas le dijo que no interesaba, el resto sí que contactaron con él «decidiéndome por una de ellas, gracias a la cual el libro, hoy, es una realidad».

Un libro que cuando empiezas a leerlo, dada su interactividad, te resulta difícil dejarlo. Aparte, está muy bien escrito, con una trama que no deja indiferente, sino todo lo contrario: te anima a seguirla.

Asociación taurina

Miguel Ángel Herranz ha dejado la presidencia de la Peña taurina y gastronómica, en la cual ha estado siete años, cinco de ellos de forma no oficial, y dos oficialmente. «Pero como he oído voces que decían que llevaba mucho tiempo en el cargo, me he ido, dejando vía libre para que otro u otra ocupe mi puesto».

Miguel Ángel Herranz, tras su paso por la presidencia de la Peña taurina y gastronómica, crea la Asociación taurina y cultural Kiko Garau.

Todo esto nos lo contaba la otra tarde en un local de la calle Fausto Morell, 1, donde se establecerá la sede de la que será la Asociación taurina y cultural de Baleares Kiko Garau. «El nombre es el del que fuera un gran aficionado a la fiesta, que falleció recientemente, y que tenía muchos amigos. Por eso, en su memoria, ponemos su nombre a la asociación».

Nos cuenta Herranz que esta nueva asociación existe gracias a que «amigos que tenía en la anterior peña, al saber que me iba, me invitaron a que montara otra y… Pues que me animé a hacerlo, y aquí estamos. La peña será inaugurada el próximo viernes 22 a partir de las 18 horas. Será un acto sencillo, en el que se presentará la directiva, se notificará que nos conformamos con tener 40 o 50 socios, y que cada uno de ellos abonará una cuota de 10 euros al mes. Posiblemente, ese día anunciaremos la conferencia La cirugía en el mundo el toro, a cargo del jefe de Medicina de la plaza de toros de Palma… Porque nuestra intención es que la asociación no solo sea taurina, sino también cultural, a base de conferencias y presentaciones de libros, tengan o no que ver con el mundo de los toros. También tenemos previsto un homenaje al pintor Tolo Albertí, cuya fecha aún no hemos fijado. Y en cuanto a las comidas mensuales, esta nueva asociación solo las organizará cada vez que invitemos a alguna figura del mundo del toreo».

En cuanto a si se sabe si este año habrá corridas de toros en Mallorca, no lo tiene muy claro. «Tengo entendido que puede haber una en Inca, y otra en Palma… Y es que no es fácil montar corridas hoy, no por lo que cuestan sino por la cantidad de burocracia que conllevan… Burocracia, papeleo y muchas pegas que te ponen por todas partes».

Pues lo dicho, este viernes 22 de marzo, a las seis de la tarde, la Asociación taurina y cultural de Baleares Kiko Garau levanta el telón.