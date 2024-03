A Miguel Such le conocemos desde que me llamaron de IB3, a raíz de la publicación de mi segundo libro Así lo hicimos, para entrevistarme en el programa Tres i més, que presentaban Jaume Noguera, Neus Albis y él.

Corría 2005, y la televisión autonómica daba sus primeros pasos. De pronto Miguel desapareció de nuestras vidas, porque dejamos de verle en la Isla, para empezar en Madrid su carrera de actor en series como Médico de Familia, Compañeros y Más que amigos, además de hacer teatro con Amparo Baró en el Teatro Fígaro de Madrid, yéndose de gira durante un año. También le vimos en Telecinco, ya que viajó a Honduras para participar en Supervivientes, aquel año presentado por Jesús Vázquez, donde concursó junto a Karmele Marchante, Joselito (el Pequeño ruiseñor) e Ivonne Armant (nieta de Plácido Domingo), entre otros. Un concurso del que fue expulsado en las primeras semanas...

Sentados en el bar Cristal, donde nos hemos citado, Miguel recuerda que en su época en Tres i més su ilusión era presentar en IB3 las campanadas de Año Nuevo desde Cort. «Pero mi representante, cuando se lo comenté, me dijo que lo olvidara, que tenía otro proyecto para mí, ir a Supervivientes, lo que me interesó. Así que le dije que sí, pero... –recuerda– ¡es que también estuve antes en Cort, presentado las Campanadas!».

Pero antes de todo eso, Miguel había encaminado sus pasos hacia los escenarios ya que quería ser actor. Hizo unas funciones en el Teatre Sans y otras en el Principal, dando el salto a Madrid para buscar en la capital unas oportunidades que aquí, en esos momentos, no encontraba. Una vez allí, se enroló en la televisión de Castilla-La Mancha, trabajando con Mabel Lozano y Andoni Ferreño. De nuevo en Madrid, estudió Arte Dramático en la Escuela Carlos Corazza, donde alternaba su formación con su participación en series como Robles investigador, protagonizada por Antonio Resines –aquí con un papel más importante–. Recién estrenado el siglo XXI, se trasladó a Londres y se convirtió en el primer presentador de MTV España, estando al frente durante cinco años de programas musicales en los que entrevistó a artistas internacionales como Bon Jovi, Shakira, Enrique Iglesias o Alejandro Sanz.

Viajó a Honduras para participar en el programa ‘Supervivientes’.

Después volvió a Palma y entró en IB3, con el programa Tres i més y tras las campanadas de Cort viajó a Honduras lanzándose desde el helicóptero. Coincidiendo con la gala final, falleció su padre, motivo por el que no pudo asistir. Entonces viajó a México, donde hizo telenovelas, y posteriormente se estableció en Colombia, para dirigir un magacín. Regresó a Mallorca y a IB3, de la mano de Una micona més, formato que presentó durante dos temporadas. Decidió entonces volar de nuevo a Colombia, donde se instaló cuatro años, haciendo televisión, presentando programas y magacines, y donde tuvo la oportunidad de participar, junto con Javier Bardem y Penélope Cruz, en la película Loving Pablo (Amando a Pablo), que gira en torno a la vida de Pablo Escobar.

Vuelta a casa

De nuevo en Mallorca se encontró con la pandemia, una época que fue complicada para todos. «Llamo a la puerta de IB3, me dicen que me dirán cosas, pero no lo hacen. No se qué pasa –hace un paréntesis–, pero cada vez que gobierna la izquierda, en esa casa parece que no me quieren. Entonces me entero de un proyecto televisivo llamado Fibwi, hablo con su director, Paco Alcalde, le expongo mis ideas, lo que me gustaría hacer y él me propone que trabaje en los informativos y le digo que sí. Entrevisto a políticos, restauradores, personas que en aquel momento fueron noticia… Como llevo muchos años lejos de la Isla, la cadena me da la libertad para tratar los asuntos que a mi me apetezcan, comenzando por La mirada de Such, con el que llevo ya tres años descubriendo a gente inspiradora en lugares inspiradores, como dueños de bodegas, de hoteles, personas que practican deportes extremos... Y trato siempre de aportar algo nuevo. Entonces me pregunto: ¿por qué no hago restaurantes, pero llevando a gente conocida e inspiradora? Y así nace Restaurantes con Estrella, por el que pasan Antonio Orozco, El Casta, Esteban Mercer, Marcos Cabotá, Blas Cantó… Es un programa en el que se habla del restaurante, de los productos y la gastronomía y en el que cada invitado nos habla de él. Un formato en el que no todas las personas, por muy buenas que sean y por muchas cosas que puedan contar, valen. Por eso tengo que seleccionar unos y otros. Pero no es problema».

El actor y presentador con Penélope Cruz en una secuencia de la película sobre la vida de Pablo Escobar, ‘Loving Pablo’, que se rodó en Colombia.

Abierto a nuevos proyectos

Como es un inconformista, tiene más proyectos. «En primer lugar, tras una conversación que mantuve con Paco Alcalde hablando sobre posibles programas, surgió la posibilidad de hacer uno sobre sexualidad, lo que me pareció muy bien. Tengo la idea, pero me falta un o una sexóloga para tenerlo todo». Los programas de sexo –le decimos–, y más si están bien hechos, suelen tener éxito. Y si se emiten en la franja nocturna, más todavía. Joan Calafat y Patricia Chinchilla, hace unos años, hicieron uno y resultó. Pues venga, ¡ánimo! A ver si sale esa persona experta y la idea se hace realidad.

El otro proyecto es un programa de viajes a lugares desconocidos y a la vez motivadores. Un programa –le auguramos– que si lo hace, será un éxito. «La idea ya la tengo, ahora falta encontrar los recursos para llevarla a cabo». «Pues cuando te decidas, cuenta nosotros», le decimos.