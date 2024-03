La mayoría de los apuntes, por no decir denuncias, que hacemos en esta sección sobre Palma -y otros lugares de la Isla-, siempre con intención de mejorar sobre todo el aspecto urbano, los hacen los lectores, pues son muchos los correos electrónicos, cartas y WhatsApp que recibimos. Estos nos sugirieren que vayamos a un sitio u otro, o veamos como está determinada calle, acera, alcantarilla, paredes pintadas, vías peatonales por las que circulan bicicletas y patinetes... Y no solo eso, recibimos también cartas que algunos ciudadanos mandan a las autoridades, no con quejas propiamente dichas -que también-, sino con sugerencias para mejorar la ciudad. Anteayer, un ciudadano que quiere permanecer en el anonimato, pero del que tenemos su nombre y apellidos, nos remitió el texto que hace unos días envió, vía WhatsApp al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El ciudadano, con corrección y educación, le expresaba su sentir y lo hacía tras felicitarle por las muchas cosas que ha hecho hasta ahora por el bien de la ciudad. Aunque más adelante.... El WhatsApp «Estimado Jaime: Se han cumplido nueve meses desde tú elección, y has hecho más cosas que Hila en 8 años. Te felicito por ello y porque sé, seguro, que al final de tu mandato, como decía Guerra, a ‘Palma no la conocerá ni la madre que la parió’. Sin embargo, observo algunas lagunas fácilmente subsanables, que ensombrecen ese brillante camino, y que si me lo permites te enumero:

1. Sigue sin haber un plan de choque contra los hierbajos de aceras y alcorques, y cuando lo hay, no hay coordinación entre Emaya e Infraestructures. Los hierbajos nunca desaparecen al mismo tiempo.

2. Sigue sin haber un grupo de trabajadores que metan dentro de los contenedores lo que hay fuera de ellos.

3. Sigo sin ver a los de ‘Aceras, en 72 horas’. Hace 4 meses, le pedí a Belén Soto que se dieran una vuelta por Arabela y aún estamos esperando. Incluso vino el coordinador de zona a verificarlo, pero aún estamos esperando.

4. Hay una larga lista de pequeñas cosas que ensombrecen la imagen de la ciudad, y que siguen en el baúl de los recuerdos, a saber:

A. Entradas a Palma desde Sóller y Cala Mayor, con la mediana y rotondas asilvestradas.

B. Paseo del Gas, avejentado, despintado, con palmeras sin podar y comidas por las hojas.

C. Acera del Palacio de Congresos, desierta. ¿Qué tal unos árboles o unas esculturas? Esto también es aplicable a la plaza del Mercado del Olivar.

D. Limpieza y plantación de árboles en el solar del Camí dels Reis -Son Peretó-, y en el que hay a espaldas del CIDE.

E. Darle una solución estética a los callejones que unen el Paseo Mallorca con la calle Bonaire.

F. Embaldosado del Paseo Sagrera.

G. Hablar con el presidente del Atlético Baleares para que derriben ese grafiteado muro y pongan una verja. Es inconcebible la imagen de degradación que ofrece.

H. Replantar todas las calvas de los márgenes de la Riera.

I. Darle una solución al cableado eléctrico que va adosado al 90% de los edificios del casco histórico. Y una de regalo, pero importantísima: cuando delegues, cerciórate de que te hacen caso. Por ejemplo, hace tres semanas te pasé una foto de los bajos del puente que va hacia Son PAC, llenos de hierbajos y basura y ahí siguen. Un abrazo». Que busque informadores... Pues ahí queda eso. Lo que ha leído lo dice el ciudadano, no el periodista… Que al fin y al cabo viene a ser lo que cuenta casi a diario el redactor, a quién se lo cuentan los ciudadanos, que son quienes padecen las aceras en mal estado, las pintadas vandálicas, las bicicletas sobre las aceras, las esculturas vandalizadas, los paseos y plazas sucios, la inseguridad… «Le podría haber sugerido muchas más ideas -nos dice el autor del mensaje al alcalde palmesano-, pero ya me conformaría con que en unas semanas solucionara cuanto le digo. Incluso la mitad». Más de una vez hemos sugeridos desde esta página al alcalde que haga lo mismo que nosotros: buscar a una serie de palmesanos, de esos que moviéndose por la ciudad ven sus defectos, para que le informen. Ciudadanos ‘a pie de calle 24/7’ (veinticuatro horas cada día y siete días a la semana), ciudadanos que pasean por la calle, que van en autobús, que se sientan en los bancos de las plazas, que tropiezan con los adoquines de las aceras, que sufren la falta de seguridad… Ciudadanos que en un minuto, con una simple llamada, pueden informar a la persona adecuada… Desde luego, un ciudadano de estas características podría dar mejor servicio de información que cualquier sistema de avisos de los que hoy utiliza Cort, sobre algo que no funciona o que debe de ser retirado, restaurado o mejorado. ¡Ah!, el ciudadano en cuestión le envía al alcalde siete fotografías sobre otros tantos defectos que habría que subsanar por el bien de todos, por lo que ahora lo suyo sería que enviara las imágenes al organismo correspondiente, ordenando el arreglo de la deficiencia que se refleja en ellas. Es una simple sugerencia, claro.