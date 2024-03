Continúa la andadura de la promoción de pósteres con el fin de dar a conocer la gran diversidad de insectos polinizadores del Archipiélago Balear. Como parte de equipo desarrollador del proyecto, se encuentra el entonólogo e ilustrador Xavier Canyelles. Un apasionado del tema y el profesional que ha llevado a cabo el diseño y las minuciosas ilustraciones de los cinco pósteres que conforman la colección.

—Son animales pequeños, ¿de qué herramientas se ha valido para no perder ningún detalle en sus ilustraciones?

—No siempre son tan pequeños, hay mariposas de 60 milímetros de envergadura por ejemplo, pero sí, ciertamente la mayoría son diminutos. La principal herramienta usada para observar bien cada ejemplar es la lupa binocular, con este instrumento óptico se ven bien todos los detalles morfológicos que son los que determinan la especie. Luego, a partir de fotografías macro se resuelve el tema de la coloración. En cualquier caso, se debe conocer mínimamente el insecto, pues un cambio de forma o una simple espina en un fémur ya da lugar a que sea otra especie diferente. En cuanto a la parte propiamente ilustrativa, primero realizo los dibujos a lápiz para, entre todos, unir las piezas construyendo la anatomía o dibujo de base. Luego, le doy una capa de acuarela (siempre me gusta que quede una fase tradicional, hecha a mano), para después escanear y acabar con técnica digital.

—Si tuviera que destacar algún insecto, desde su punto de vista como ilustrador, ¿cuál sería?. ¿Cuál es el que más te ha costado plasmar en una imagen?

—Yo destacaría los escarabajos del género Anthaxia (scutellaris, salicis y dimidiata). No tienen nada que envidiar a los coleópteros tropicales, son realmente joyas de la naturaleza, muy brillantes y con colores atractivos. Con la ilustración se puede hacer una aproximación a su belleza pero es imposible conseguir esa textura y cambios de coloración según la incidencia de la luz. Los insectos que más me han costado han sido las mariposas. Son simétricas y a menudo tienen un patrón complejo de manchas en las alas. Se tienen que hacer iguales en ambos lados. Además, la textura de las alas está formada por escamas microscópicas, de manera que se debe plasmar para que no parezcan membranas de colores. Y no sólo eso, se deben ilustrar ambos sexos que además se tienen que ver también por el reverso alar. Por tanto, el trabajo se multiplica por cuatro en cada especie de mariposa. A veces más, ya que hay formas cromáticas diferentes.

«Tengo gran ilusión en que estos pósteres aporten su granito de arena al conocimiento de los insectos»

—También es entomólogo. Desde esta rama científica de la biología, ¿qué insecto de estos pósteres escogería y por qué?

—No podría escoger uno, pues todos cumplen su función, aunque obviamente la abeja de la miel es las más destacable por ser polinizadora eficaz. Es rápida, tiene actividad desde que sale el sol hasta que se pone, visita una gran cantidad de plantas y, además, es la que nos permite obtener miel, cera, propóleo y polen. Luego, escogería cualquiera de los insectos diminutos que polinizan pequeñas flores. Sólo estos insectos pueden entrar y acceder en el fondo de la estructura de la flor.



—El sábado 2 de marzo, se publica el póster de las abejas, tal vez los polinizadores más conocidos...

—Sí. A menudo se cree que sólo existe la abeja de la miel (Apis mellifera), pero en Baleares tenemos unas ciento cuarenta especies de abejas diferentes. La gran mayoría son solitarias, no viven en colonias pero son muy efectivas en la polinización, porque transportan polen con rapidez de unas flores a otras. Cada especie de abeja tiene unas características únicas y un comportamiento muy interesante. Es todo un mundo maravilloso que supera cualquier película de ciencia ficción y que lo tenemos aquí, sólo hay que interesarse y fijarse.

—¿Qué opinión le merece esta campaña de pósteres de insectos?

—Me parece perfecto que se haya optado por la difusión de estas láminas. Y no lo digo por mi, si no por la divulgación que hará. Estoy convencido de que despertará la curiosidad de niños y mayores. Además, la Comunidad Europea tiene muy presente la divulgación y protección de los insectos polinizadores. Es un tema que incluso ha llegado al Parlament Balear.



—¿Desea añadir alguna cosa más en relación con la promoción?

—Tan solo que estoy agradecido por el interés que ha tenido este periódico. También, deseo dar las gracias al Departamento de Ecología Terrestre del IMEDEA por confiar en mi. En definitiva, tengo gran ilusión en que estos pósteres aporten su granito de arena en el conocimiento de los insectos. Quién sabe si a partir de esta promoción salen nuevos investigadores...