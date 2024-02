El mallorquín Lolo Garner, del Vaticano a la Zarzuela.

Sus esculturas, de gran tamaño, se exhiben por medio mundo. Lolo Garner es un artista mallorquín que trabaja con nuevas tecnologías de diseño aplicadas al arte desde hace tan sólo cinco años. Natural de El Molinar, Garner ha sido noticia estos días después de que los reyes Felipe VI y Letizia escogiesen dos esculturas del tech sculptor para decorar el Palacio de la Zarzuela. Ultima Hora adelantó el pasado verano que el artista había regalado a los monarcas estas piezas realizadas con la técnica opti-cinética de planos seriados, dos obsequios aceptados por Patrimonio Nacional que desde la semana pasada están instalados en los jardines de la Zarzuela, donde se encuentra el mástil con la bandera nacional y lugar habitual de las fotografías oficiales.

Garner cuenta con una gran experiencia en diseño industrial, control numérico, robótica y software avanzado en diseño 3D, creando piezas complejas y a gran escala, que destilan su pasión por el arte generando obras orgánicas y armoniosas que cautivan al público en general. Ante la expectación generada estos días por sus obras ‘reales’, Garner comenta que «es curioso que en Mallorca me conozcan por haber realizado las esculturas de los Reyes, pero hay poca gente que sabe que tengo una obra en la colección privada del Vaticano, que soy el primer artista mallorquín en los festivales Burningman y Love Burn, que he sido premiado por el ministerio de cultura chino en Xián con la mención de honor del Silkroad Internacional Arts Festival, que tengo dos obras en el museo de arte nacional de Shaanxi, y más trabajos en colecciones privadas… Pero me conocen por las esculturas mas mediáticas que he realizado». Un interés que espera que sirva para darse a conocer en su tierra natal.

Estos días el mallorquín se encuentra en Miami en el Festival Love Burn, inaugurando su última obra, una gran tortuga alada bautizada como The winget Tourtle de más de 8 metros de largo y 6 de ancho con un peso de 2 toneladas, realizada en chapa de acero. Una obra que se ha instalado con carácter permanente en el santuario protegido de tortugas marinas en Virginia Key Beach Park. En 2023 fue elegido artista del Burning Man entre más de 630 proyectos, «pero me coincidía con otros compromisos artísticos y no pude ir, por eso nos dieron acceso directo al Love Burn con la tortuga alada». Una proyección internacional que lleva las obras de este artista de El Molinar a todo el mundo.