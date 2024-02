Un taller delicioso

Manacor fue años atrás un referente de la industria del mueble. Muchos buenos profesionales del sector de la madera se formaron en los cientos de talleres que llenaban la ciudad y que podían encontrarse en casi todos los barrios. El ciclo de la historia ha traído consigo también un cambio de hábitos y muchos de estos talleres se han reconvertido para adaptarse a las nuevas necesidades. En pleno centro de Manacor, uno de estos talleres ha renacido años después de su cierre en forma de restaurante.

Tres amigos, un taller de carpinteros de 1930 y una buena idea. Estos han sido los ingredientes con los que se ha cocinado Es Taller, el nuevo espacio gastronómico que ha acercado a la capital de Llevant el nuevo concepto de hamburguesas que triunfa en todo el mundo, las smash burguers, carne que se aplasta literalmente hasta conseguir la forma deseada.

Martí Nadal y Xisco Vaquer están al frente de este proyecto que en su primer mes abierto ha superado todas las expectativas, y no solo por su comida. «Estamos dentro del que fue el taller de mi abuelo y su primo durante muchos años», explica Nadal. Esta esencia es la que han querido mantener en el nuevo local. Para ello, han restaurado muchas de las herramientas que se utilizaban, que ahora han pasado a decorar el espacio, y todo con sus propias manos. «Hemos hecho la reforma nosotros mismos utilizando los instrumentos que ahora visten nuestro restaurante y las maderas que teníamos en el taller». Un reaprovechamiento que da al local una estética de lo más original y un valor añadido.

Aunque el local es sin duda un atractivo, la comida no deja de ser la protagonista. «Entre nosotros llevábamos tiempo comentando ideas y examinando aquello que cambiaríamos cuando íbamos a cenar fuera», cuenta Vaquer. A partir de aquí, buscaron conseguir aquel lugar «donde nosotros nos sentiríamos a gusto y cómodos y todos los detalles estuviesen bien atados». Una carta especializada con seis hamburguesas para todos los gustos, ensaladas, entrantes y postres caseros. «Las hamburguesas y los ingredientes los hemos pensado y creado también nosotros pensando en aquello que creemos que gusta».

Why Not?, Bro o Veggie son algunos de los nombres que más suenan en Es Taller: «Pese a la buena acogida, y a que muchos ya han repetido, ampliamos carta próximamente con propuestas de los propios clientes». Innovar, evolucionar y sorprender son la base de este proyecto en el que no falta tampoco la calidad de los productos pues las hamburguesas son 100% carne, «caseras y sin aditivos». El pan artesanal y el buen hacer en la cocina completan un pack de lujo que pretende recoger el testigo en cuanto a calidad de aquellos muebles que situaron Manacor en el epicentro de la carpintería. ¡Buen provecho!