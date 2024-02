Chenoa: Mallorca es mi refugio, mi conexión con lo esencial

Chenoa tanto llena estadios en sus conciertos como hace emocionar a la audiencia con sus participaciones en concursos y programas televisivos. Una mujer hecha a sí misma, luchadora y, pese a mostrar una imagen dura, llena de sensibilidad. La artista se ha ganado a pulso su buen momento profesional y el cariño de legiones de seguidores en todo el mundo. La mallorquina actualmente presenta Operación Triunfo, el talent show musical en el que se dio a conocer y que ahora se emite en Prime Video, pero también es una de las concursante más competitivas de El Desafio, concurso Antena 3, y se la puede escuchar los jueves y viernes en el late night de Europa FM Tómatelo menos en serio. Además, suena en distintas emisoras musicales, salas de fiestas y discotecas con su último tema Bailar contigo.

¿Estamos ante una ‘superwoman’? ¿Cómo es capaz de hacer tantas cosas y de registros tan distintos?

–No me veo como una superwoman; soy simplemente alguien con una gran curiosidad. Me encanta estar involucrada en diferentes proyectos porque me permite explorar diversos registros. Lo importante es poner pasión a todo lo que haces y aprender de cada experiencia.

¿De dónde le sale esa faceta de periodista, presentadora, comunicadora,..?

–Siempre me ha atraído la comunicación. Desde que empecé en televisión me enamoré de este mundo y comencé a ilusionarme con todos los proyectos televisivos que me iban proponiendo. Estoy realmente feliz y cómoda en la televisión. Presentar OT es mejor que cualquier premio que me hubieran dado. La televisión me ha brindado grandes alegrías en estos años y la música siempre será mi leitmotiv. Para el público nací en OT y OT es música y televisión.

Cuando le propusieron presentar ‘OT’, ¿qué sintió?

–Recuerdo sentir una mezcla de vértigo e ilusión tan grande que me hize llorar. Fue un momento muy emocionante para mí.

¿Qué ha supuesto este formato en su vida?

–Siempre he dicho que fue un punto de inflexión a nivel vital. Me cambió la vida literalmente. A pesar de los altibajos y la gran exposición mediática, repetiría la experiencia sin pensarlo.

Junto a sus compañeros de la Academia, marcaron una generación ¿ve en los participantes de esta edición, similitudes o parecidos a un David Bustamante, Gisela o Natalia?

–Nosotros representamos una generación diferente y eso se nota. La nueva generación creció en un entorno más visual. Entramos con la peseta y salimos con el euro, ¡ja, ja!

Y este año. ¿hay alguna Chenoa?

–No es bueno hacer comparaciones. Cada concursante de esta edición brilla con su propia voz y personalidad, por eso está enganchando a tanta gente, hay mucha diversidad con la que sentirse identificado y empatizar.

¿Tiene algún favorito?

–Como presentadora, debo mantenerme neutral, soy Suiza, pero sí: tengo mis preferencias.



¿Qué es lo que le parece más complicado de presentar las galas?

–Más que complicaciones, siento un subidón de adrenalina. El directo, la ausencia de publicidad y no usar teleprompter me obligan a prepararme intensamente, pero es un proceso que disfruto y me tomo muy en serio. Estudio y repaso con mi guionista, escribo a mano cada tarjeta, veo el Canal 24 horas y las redes sociales. Me implico al mil por mil, soy muy perfeccionista. Y luego me toca gestionar la emoción porque cada cosa que les pasa a los concursantes las viví en carne propia o muy de cerca, de modo que puedo empatizar con ellos.

¿Cómo se prepara de cara a la nueva gala, hace algo antes de salir a plató?

–Nunca ceno antes de salir a las galas porque estoy muy nerviosa. Repaso mucho y voy al plató bastante antes de que empiece el directo para saludar al público.

De los formatos en los que ha participado hasta el momento ¿en cuál se encuentra más cómoda?

–No veo formatos, veo proyectos.. Todos aportan algo, todos suman al aprendizaje y suman experiencia. OT, Tu Cara Me Suena, Las Galas de Nochevieja, Zapeando, Oh Happy Day... todos tienen un lugar en mi corazón.

¿Qué opina de la propuesta que hizo Angy Fernández en el Benidorm Fest?

–Angy es increíblemente talentosa, con una voz potente y una personalidad única. Siempre destaca en lo que hace y es una luchadora.

¿Le gustaría representar a España en el Festival de Eurovisión?

–Eurovisión me inspira mucho respeto, pero nunca digo nunca.

¿Mallorca sigue siendo su refugio de desconexión?

–La Isla es mi toma a tierra. Mi casa, familia, amigos, lugares... Mallorca es mi refugio, mi conexión con lo esencial. Solo mencionarla me relaja profundamente.

¿Tendremos a Chenoa en concierto este año en Mallorca?

–Actuar en Mallorca siempre es especial para mí, me encanta cantar en mi tierra. Espero poder confirmar algún concierto allí pronto.

Ahora hablemos de la radio. En ‘Tómatelo menos en serio’ se la ve como pez en el agua...

–La radio es mágica. Me encanta Tómatelo menos en serio precisamente porque tratamos de quitarle hierro a todo. Ahí he aprendido a reírme de mí, a tomarme la vida con humor y disfrutar de las charlas distendidas con los invitados. Lo más bonito es que los invitados se vayan con la sensación de haber pasado un rato divertido. Además, el equipo es un lujo a todos los niveles.

Se respira muy buen ambiente en el estudio. ¿Se puede preguntar todo lo que quieran o hay limitaciones por parte de algún invitado?

–No nos ponemos límites, aunque a veces nos pasamos de la raya, pero siempre con buen humor y respeto. Por suerte tenemos a Raúl del Bosque nuestro director que nos ubica enseguida



Este año ha arrancado musicalmente con ‘Bailar contigo’. ¿Mejor bailar sola que mal acompañada?

–Bailar contigo invita a disfrutar de la música, ya sea sola o acompañada. Lo esencial es no dejar de bailar y que el ritmo no pare.