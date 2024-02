Pocos errores pueden salir tan rentables como el cometido por Miquel Coll. Este vecino de Palma de 50 años podría hacer el negocio de su vida si logra vender una trilogía de las películas de Indiana Jones a las que adjuntó por equivocación un precio de 25.000 euros en Wallapop, una conocida aplicación móvil de compraventa de artículos de segunda mano.

Coll relata cómo surgió esta curiosa historia: «Hace un par de años salió por la tele un reportaje en el que los VHS se vendían muy caros y que había un mercado. Algunas costaban 2.500 euros o más. Mi cuñada me dijo: ‘con tantas películas podrías sacar algo de dinero’. Cogí tres películas típicas y las subí a Wallapop. Les puse unos 250 euros de precio porque era más o menos lo que ponía la otra gente en páginas de coleccionismo».

Y aquí se quedó la cosa inicialmente hasta que como cuenta este trabajador del sector de las grúas «tuve un pequeño contratiempo, perdí el móvil y volví a instalar la ‘app’. Fue en el momento de subir la trilogía de Indiana Jones cuando me equivoqué y en vez de poner como precio 250 euros puse 25.000. Gracias a que me equivoqué he empezado a tener ofertas».

Negocio

«He recibido ofertas de intercambio, sobre todo. Un hombre de la Península me propuso intercambiar las cintas por un Audi A6 de segunda mano de los años 2000, otro me daba una moto de 49cc... No me creía lo que estaba pasando», recuerda. «Hoy en día cuanto más caro es algo más obsesionada está la gente en comprarlo, tengan dinero o no lo tengan. No es lo mismo el valor que el precio de las cosas. Lo que yo tengo lo valoro y eso se ha perdido», lamenta Coll.