El servicio nacional suizo de correos, considerado en algunas clasificaciones el mejor del mundo, ha perdido las cenizas de un italiano fallecido el pasado año en el país centroeuropeo y que su madre quería repatriar a la tierra natal de la familia en Sicilia, informó este lunes la prensa helvética.

Según el diario en alemán Blick, la familia del fallecido optó por que éste fuera incinerado en territorio suizo y negoció con el crematorio el envío por correo certificado de las cenizas por correo en octubre de 2023. El sistema de seguimiento del envío indica que éste llegó a Utdorf, en las afueras de Zúrich, pero desde ahí se pierde toda pista, indicó la madre, quien junto al resto de la familia lleva reclamando a correos desde noviembre.

En diciembre, los correos suizos enviaron un mensaje a la madre reconociendo que tras una larga búsqueda ésta había resultado infructuosa, por lo que daban por perdido un envío tan sensible y proponían indemnizar a la familia con 563 francos (casi 600 euros). Algo que no ha contentado a la madre, quien exige a los correos suizos que no detengan la búsqueda.

«No nos interesa el dinero y nos parece inaceptable que se hayan detenido las investigaciones, alguien tiene que haber visto algo, y un paquete certificado no desaparece así como así», aseguró la siciliana, cuya historia ha llegado a la televisión italiana. La familia ha recurrido a un abogado, quien ha reconocido que será difícil llevar a los tribunales a los correos suizos, cuya política en lo tocante a pérdida de envíos está bien protegida legalmente.