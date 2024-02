Eduardo Ramón, catedrático de Derecho penal en la Universitat de les Illes Balears (UIB), imparte breves clases magistrales sobre casos mediáticos a través de Instagram. El profesor recuerda que el mayor de sus tres hijos le abrió una cuenta en la red social y la empezó a utilizar el verano pasado a raíz del caso Rubiales.

«El tema de la semana. ¿Otra de terror? Desgraciadamente, ocupando planas y restando protagonismo a la gesta que lo merecía. ¿Acto «sin mala fe por ninguna de las partes», falta de respeto, un hecho incorrecto o una agresión sexual?», escribió Ramón el 24 de agosto. Tenía solo 30 seguidores y ahora acumula más de 3.400, entre ellos numerosos alumnos y exalumnos.

La vocación por la docencia se remonta a principios de los 90 cuando estudiaba Derecho en la UIB. «En tercer curso empecé a dar clases particulares a mis compañeros y al acabar la carrera me invitaron a quedarme en el área de Derecho penal. Los primeros años llegué a dar tutorías ocho y diez horas al día normalmente en el bar porque compartía despacho con otros compañeros».

Hace dos años, recuerda, expresó a sus hijos una inquietud. Tenía la sensación de que en clase explicaba temas que era importante que supiera la sociedad y no sólo estudiantes de Derecho. La idea era traspasar los límites de las paredes universitarias.

Eduardo Ramón intenta abordar asuntos de actualidad que desmenuza con un lenguaje sencillo y accesible para todos los públicos. «Aún recuerdo cuando acabé las clases del primer grupo de universidad que di solo. Me fui a mi despacho y me puse a llorar porque se acababa el contacto con aquellos alumnos. Cuando acaba el curso te despides y quizá es para siempre». Ahora, gracias a su activo perfil de Instagram, quizá ya no se despida de los estudiantes para siempre.