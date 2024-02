Once usuarios de patinetes eléctricos murieron en 297 accidentes en los que se vieron involucrados estos vehículos en 2023 en España, lo que supone tres fallecidos más que en 2022, un incremento del 37 por ciento, según un estudio de la Fundación Mapfre. En dichos siniestros falleció además un peatón atropellado por un patinete mientras que 187 personas sufrieron lesiones, de las cuales 117 resultaron leves y 70 graves, según el informe, que destaca una importante tendencia al alza de los heridos en accidentes con estos vehículos de movilidad personal.

Las principales causas del total de estos accidentes fueron la colisión con otros vehículos (61 por ciento), las caídas (19 por ciento) y el atropello a peatones (14 por ciento). El 73 por ciento de los afectados eran hombres y el 59 por ciento tenía entre 15 y 34 años.

Las comunidades autónomas con mayor número de fallecidos fueron Cataluña (4 usuarios) y Andalucía (3 usuarios más el peatón atropellado). El director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, indica en un comunicado que «estas cifras reflejan una preocupante realidad y representan una clara llamada a difundir buenas prácticas y a seguir mejorando la seguridad con respecto a este tipo de movilidad».

El estudio llama la atención de que los siniestros reflejan un importante número de irregularidades o actuaciones contrarias a la normativa vigente como circular por aceras y zonas peatonales, espacios en los que han tenido lugar el 8 por ciento de los accidentes. Asimismo advierte de circunstancias reflejadas en estos siniestros como que «iban sin casco a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora», con un «vehículo sin limitador de velocidad», que «circulaban de noche por una carretera local» o «cruzaban un paso a nivel con barreras bajadas y hablando por el móvil», entre otras.

El informe recoge las principales novedades legislativas como no superar los 25 kilómetros por hora, no circular por aceras, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano, no transportar ocupantes, así como contar con un certificado de circulación, este último obligatorio para nuevos patinetes a la venta desde el pasado 22 de enero. Para evitar atropellos Jesús Monclús advierte de la importancia de «no invadir aceras y zonas peatonales y bajarse del patinete cuando se vaya a cruzar por un paso de peatones».

También aconseja no utilizar el pie sobre la calzada como freno para evitar fracturas, llevar prendas de alta visibilidad especialmente de noche -cuando se registró casi la tercera parte de los fallecidos-, no utilizar dispositivos para escuchar música, lo que está prohibido, y usar casco en todas las ocasiones.

Los expertos aconsejan además no manipular las baterías ni los controladores electrónicos de estos vehículos, así como revisar todo ello en caso de que el patinete haya sufrido algún impacto. También no cargar las baterías con dispositivos no recomendados por el fabricante, situaciones que pueden provocar un incendio como ocurrió en 23 ocasiones el año pasado. El informe comenta que «el año pasado algunas de ellas provocaron alarma social e influyeron en la prohibición de introducir este tipo de vehículos en el transporte público de algunas ciudades».