Daniel Celis, propietario de Izakaya: «Hacemos cocina de alta gastronomía y tradicional»

La comida tradicional japonesa, al más alto nivel, tiene nombre propio en Mallorca. Se llama Izakaya y desde hace siete años han fidelizado a una clientela apasionada de su técnica, con un equipo de 14 chefs, liderados por Carlos Piedrabuena. Su propietario Daniel Celis destila pasión, derrocha elogios hacia sus empleados y agradecimientos a sus comensales, tanto de Izakaya como de Izakayita. Ayer protagonizó junto a su chef una ponencia en el escenario principal de Horeca.

¿Cúal es el secreto de Izakaya?

Trabajar con el producto de máxima calidad y perfección de la técnica de los chefs japoneses, peruanos, etc... lo cierto es que tenemos una gran variedad de nacionalidades en cocina. Combinamos producto, técnica y un trato muy cercano y familiar.

¿Que diferencia hay entre Izakaya y el nuevo Izakayita?

Izakayita es ramen, sushi y comida tradicional callejera japonesa. Está ubicado en la calle de Espartero, 15. Por su parte Izakaya es un restaurante con estilo vanguardista, cuenta con maestros de alta cocina japonesa para que la experiencia sea única, en un ambiente moderno y acogedor, en la calle Monsenyor Palmer, 2.

Están considerados como uno de los 10 mejores restaurantes japoneses de España...

Así es. Para nosotros es todo un orgullo. Nuestra clientela, tanto residentes como extranjeros, han hecho que el restaurante Izakaya High Japanese Cuisine ser número uno de Mallorca, en Tripadvisor, obteniendo el galardón Best of the best que concede la crítica.

¿Qué platos destaca de su carta?

Contamos con aproximadamente 30 propuestas y los platos que más destacan son los que conllevan técnicas y cortes diferentes. Los nigiris y los sabores de todos los platos tradicionales. Además del sushi y entrantes callejeros, en el caso de Izakayita, como son el Takayaki, las croquetas, el Sukiyaki y el Agedashi, entre otros.

Habla de productos de calidad, ¿cuál es la preferida ?

En Izakaya, entendemos que la calidad comienza con la materia prima. Cocinar con ingredientes excepcionales es clave para crear experiencias memorables. Nuestra elección predilecta: la ventresca de atún toro Balfegó, un tesoro del mar que eleva cada plato, y el Wagyu, la mejor carne japonesa, hecho en la robata japonesa, te lo recomiendo.

¿Qué propuesta han acercado hasta la feria de Horeca?

Carlos ha realizado la técnica usuzukuri, con producto local. A la hora de preparar el pescado crudo para hacer sashimi, existen varios tipos de corte. El del usuzukuri es el más exigente y especial de todos.