En tan sólo seis ediciones Horeca Mallorca se ha consolidado y crecido en el sector líder en Balears. La feria de referencia en hostelería y restauración abre desde hoy y hasta el miércoles, 7 de febrero, las puertas de su séptima edición, en el Velòdrom Illes Balears. «El primer año participaron 80 empresas y en esta ocasión tenemos más de 150 expositores y lista de espera», señala José Luis Córcoles, director comercial de Horeca quien asegura que «desde hace tres años el recinto se ha quedado pequeño ante la gran demanda de empresas que quieren participar y mostrar sus propuestas directamente a profesionales». En la pasada edición, alrededor de 16.000 personas visitaron Horeca. Una cifra que incluso se espera superar, pero en la que Córcoles comenta «lo importante no es la cantidad de gente que pase, sino el negocio que se genere entre expositores y visitantes, ya que esta feria va dirigida a empresarios y empleados de la restauración y hostelería». La organización ha limitado el acceso a la feria sólo a invitaciones numeradas y con un código.

Por otro lado, el director comercial, en palabra del popular cocinero Koldo Royo, destaca que «Horeca se ha convertido en la feria de los abrazos. Gente del sector que se reencuentra y preparan la nueva temporada». Año tras año, la organización potencia e inculca el producto local y de kilómetro 0, mientras que la parte tecnológica avanza a grandes pasos y este año muchas de las propuestas se centran en la Inteligencia Artificial. En esta ocasión durante el acto inaugural, previsto para hoy a las 9.30 de la mañana, y al que asistirán la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras autoridades, no habrá corte de cinta, sino un recorrido por los distintos estands.

Un showcooking dulce, a cargo de los alumnos de repostería de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears abrirá el programa de demostraciones, charlas y conferencias. La repostera Marina Piza Fiol, del hotel Sant Regi Mardaval realizará una intervención acercando las Balears a los postres de hoy. Será una jornada matinal dedicada, en el escenario principal, a la pastelería donde también participarán Juan Tugores, del forn Can Segura; Matías Pomar Oliver, de pastelería Can Pomar, y Mara Narez y Joan Cuart de pastelería y chocolatería Narez y Cuart. Otro de los puntales del éxito de Horeca son los concursos gastronómicos, donde los profesionales de los fogones participan en certámenes al Mejor Tartar Gourmet, el Mejor Chuletón, Mejor Pizza Gourmet, Mejor Bocata Gourmet, etc. Unas pruebas elaboradas y explicadas ante numeroso público y un jurado de lo más variopinto, desde críticos gastronómicos a periodistas.

Horeca Mallorca también se convierte en el mejor escaparate para grandes cocineros quienes, antes del inicio de la nueva temporada, adelantan sus propuestas como el chef Jordi Cantó, del restaurante Sa Clastra, con un showcooking sorpresa; Sati Taura, del restaurante Dins Santi Taura, con su cocina tradicional de Mallorca; Álvaro Salazar, del restaurante Voro, quien exhibirá coherencia y técnica; Jaume Vicens Cifre, del restaurante Béns d’Avall, con su cocina tradicional de la Tramuntana; Javier Hoebeeck, del restaurante Fusión 19; Andreu Genestra, con su cocina de mar y tierra; Ricardo Rossi, del restaurant Federic; el maestro arrocero Kike Martí, del restaurante Va d’Arròs, y David Moreno de Can Simoneta.

Otras culturas culinarias

La amplia propuesta gastronómica abarca otras culturas culinarias como la historia de la cocina china, a cargo de Ye Liao, quien acercará algunos de los platos más conocidos; la alta cocina japonesa, del restaurante Izakaya, a cargo de Mashide Ozawa y Carlos Piedra; o la interesante masterclass que realizará el pizzero y empresario italiano, Stefano Cossignani, para elaborar las mejores pizzas.

Los empresarios podrán ofrecer y encontrar los servicios y productos necesarios para renovar y actualizar sus empresas. Por su parte, en esta séptima edición Horeca además de la zona expositiva y de las actividades paralelas, apuesta por el turismo sostenible. Propuestas que se podrán conocer directamente de los profesionales. Sin duda una cita indiscutible para un sector fundamental en la Isla.

El apunte Unos merecidos reconocimientos Muchos aplauden la acertada decisión de que Horeca celebre unos merecidos reconocimientos a quienes durante, prácticamente toda su vida, se han dedicado al mundo de la restauración. El chef Ángel León será el rostro más popular, a nivel nacional, del acto que comenzará a las 13 horas de hoy. Pero también habrá homenajes a nombres y sagas familiares, reconocidas en la sociedad mallorquinas, como Ana María Romera y Pedro Esteban, del restaurante Can Pedro; el pastelero Francisco Pomar; ‘sa madona’ del restaurante Los Patos, Leonor Barceló; la cocinera Margarita Alemany; el chef Gerhard Schwaiger y el barthender y jefe de sala Antonio Barea.

