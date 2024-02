«Imagínate como estoy. Esto es algo increíble, no me lo puedo creer. Estoy viviendo un sueño. Tengo que agradecer a todos, todas y todes que sois maravillosas, y que vamos a seguir zorreando», exclamó emocionada Mery Bass, de Nebulossa, después de que Blanca Paloma le entregase el micrófono de bronce del Benidorm Fest 2024, celebrado en el Palau d’Esports de l’Illa de Benidorm. El matrimonio alicantino representará a España con su tema Zorra en la 68ª edición de Eurovisión, que tendrá lugar en la ciudad sueca de Malmö el 11 de mayo.

La victoria estuvo muy disputada. El 50% del voto recayó en el jurado, compuesto por profesionales del mundillo. Con sus votaciones, Angy Fernández se hallaba en segunda posición, con 63 puntos, mientras que Nebulossa y St. Pedro empataban en primera posición, con 86 puntos. El voto demoscópico aupó a Nebulossa a la primera posición, y el televoto resultó crucial: los espectadores otorgaron los 40 puntos a Nebulossa, colocándolos en la definitiva primera posición.

La mallorquina Angy Fernández no logró hacerse con la victoria, pero brindó una excelente actuación y consiguió la tercera posición. Pero esto no cambiará su vida, tal y como confesó en una entrevista a Ultima Hora, señalando que «si no lo consigo, me sentiré muy feliz y agradecida por haber estado aquí», y que anoche, en su petición del televoto, destacó la importancia de cuidar la salud mental.

Con el Palau de l’Illa a rebosar y un ambiente cargado de nervios y emoción, presentada por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada la final del Benidorm Fest empezó a las 22 horas, y lo hizo con nervio y poderío. Después de que Lorenzo interpretase Dancing in the rain, la primera candidata que saltó al escenario fue la cantautora malagueña María Peláe, quien interpretó una versión de Remitente, tema que lanzó en 2023 con una letra política y reivindicativa; canto a la libertad y al temor a perderla, en el que fusionó el flamenco con rock y música electrónica, en una puesta en escena expresiva y llena de fuerza, inspirada en su artista predilecta, Lola Flores.

A continuación fue el turno del tinerfeño Pedro Hernández, conocido artísticamente como St. Pedro, quien interpretó con brillantez Dos extraños (cuarteto de cuerda), atrevida y diferente propuesta musical, emotivo y lento bolero que canta al desamor y al luto que se experimenta al perder a una pareja. El público conectó con el joven, que no dudó en presumir de sus orgullosos abuelos.



Acto seguido, llegó el momento más esperado en la Isla. Recibida por el público con una sonora ovación, la mallorquina Angy Fernández saltó al escenario para brindarle al público una emotiva interpretación de Sé quién soy, un tema con el vuelve a la música después de una década y en el que se enfrenta a sus miedos, volviendo a confiar en sí misma. La mallorquina acabó visiblemente emocionada tras ser aclamada por el público.

Tras la gran actuación de Angy, el público comenzó a sofocarse. El mercurio del termómetro del pabellón se disparó con Caliente, la atrevida propuesta del madrileño Jorge González, en la que destacó una sensual coreografía que copó el escenario. Seguidamente, llegó el turno de Nebulossa, compuesto por el matrimonio alicantino de Mark Dasous y Mery Bass, con la reivindicativa e irreverente Zorra, herencia de Rigoberta Bandini, como ellos mismos confiesan, un tema con la esencia del synth-pop de los años 80 con una letra feminista y empoderadora «dedicada a todas las zorras del mundo». El tema llegó a la gran final como uno de las más escuchadas y quedó demostrado cuando el público coreaba su estribillo.

La música continuó con la joven cantante, actriz y bailarina catalana Sofía Coll, que interpretó Here to stay, con sonoridad pop, urbana y electrónica, y en tres idiomas: catalán, castellano e inglés, «porque hablo estos tres idiomas, y no hay nada más auténtico que darte a conocer con las lenguas que hablas», expresó la artista. Sin pausa al concurrido escenario subió el trío de Miss Cafeína, un grupo madrileño consolidado en la escena indie pop española, que cantó Bla, bla, bla, en la que se enfrentan al mundo superconectado en el que vivimos, siguiendo con las melodías que caracterizan su estilo. Por último, el alicantino Almácor interpretó Brillos platinos, un tema de estilo urbano que recuerda a Bad Bunny y sin duda sonará en discotecas españolas.

Durante el tiempo de las votaciones, además de escuchar la petición del voto de cada uno de los ocho finalistas, el público disfrutó de la actuaciones de Abraham Mateo, quien interpretó Falsos recuerdos, y de Camela, que sorprendió al público con Lágrimas de amor. Como anécdota, poco antes de cerrar el televoto, hubo un pequeño encontronazo con el público, que pedía la repetición de la actuación de Almácor después de que los presentadores informasen de un error técnico en su interpretación.