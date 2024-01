Kloop, pendiente de las obras de su casa en Calvià

Suenan con fuerza los rumores de que Jürgen Klopp se mudará a Mallorca cuando deje el Liverpool al final de la temporada. Su amigo Mark Lawrenson ha asegurado en una entrevista que el entrenador compró hace dos años una casa de cuatro millones de euros en Santa Ponça, una vivienda que está siendo ampliamente modernizada y en algunas partes incluso reconstruida.

Es más, el exjugador ha explicado que cuando Klopp visita la Isla se aloja en un hotel debido a estas obras. Lawrenson ha revelado esta información en el medio Daily Mail: «No sé si debería decírtelo, pero no es un gran secreto. Se está construyendo una casa en Mallorca. Tengo una casa en algún lugar no muy lejos de donde él está construyendo la suya, y le vi el otro mes y después del partido le dije ‘¿cómo va la casa?’ Parece que su mujer Ulla es la que está a cargo de todo lo relacionado con eso. Entonces él solo me dijo ‘¡la maldita casa ni siquiera está lista todavía, y yo estoy pagando todas las facturas!’. Así que yo diría que probablemente se retirará allí un tiempo».

Esta vivienda de Klopp estaría ubicada cerca del Mallorca Country Club, donde suele jugar a pádel.