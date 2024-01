Unas 200 personas participaron el domingo en uno de los eventos culturales anuales más longevos de Palma. La Marató Fotogràfica celebró este año su 37ª edición bajo los siguientes temas: bar de barrio, en autobús por Palma, ventanas, luz y oscuridad, paisaje de Palma en blanco y negro y personas y mascotas. Las imágenes serán expuestas en el patio del Casal Balaguer del 14 de marzo al 7 de abril.

«Lo que más valoramos es la originalidad, el aportar una mirada diferente de Palma», explica la fotógrafa Pilar Negredo, impulsora del certamen desde sus inicios. «Desde que hicimos la primera edición en 1987 todo ha cambiado mucho, y hemos vivido el paso del analógico al digital, pero la esencia sigue siendo la misma: descubrir Palma y encontrar nuevas y sorprendentes formas de verla», analiza. «Hay participantes que llevan con nosotros desde el principio: algunos vienen ahora con sus hijos, e incluso con sus nietos. De la Marató han salido fotógrafos excelentes», asegura.

«Vengo por tres motivos: porque el reto que supone como fotógrafo, por diversión y por compromiso con el proyecto. Pocos eventos fotográficos debe haber en España que lleven 37 años haciéndose, así que hay que apoyarlo», resume Néstor Carda, fotógrafo aficionado que participa cada año. «La primera vez que vine era la 25ª edición, y desde entonces solo he fallado un año. Siempre hago lo mismo: tras conocer los temas, me voy a tomar un café y una ensaimada, los analizo y pienso qué hacer. El reto consiste en buscar en la ciudad, pero sobre todo en tu cabeza, algo diferente que mostrar. Mi experiencia es que me paso el día divagando y las últimas dos horas es cuando hago de verdad las fotos. Es un día entero dedicado a la fotografía y llegas a casa bastante cansado», señala.