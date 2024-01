El olfato siempre ha sido considerado como uno de los sentidos de mayor peso, significativa y sensorialmente hablando, para el ser humano. Contando, según diversos estudios, con una vinculación clara con elementos tan trascendentales como nuestra propia memoria. Y es que, derivado de lo anterior, un aroma es capaz de controlar incluso nuestro estado anímico.



De ahí la importancia, y las mujeres lo sabemos muy bien, de contar con un perfume fresco femenino que nos acompañe de una forma clara e inequívoca, pero que tampoco suprima nuestra propia expontaneidad y personalidad. En las siguientes líneas os damos algún que otro apunte, mientras compartimos con todos vosotros un listado con las fragancias más frescas y ligeras para mujer del mercado.

¿Qué debe tener la fragancia femenina perfecta?

Es cierto que un complemento como el perfume aporta múltiples beneficios. No en vano, y ya hemos hablado sobre ello más atrás, nos ayuda a recordar y crear recuerdos, aporta confianza, mejora nuestro olor, etc. No obstante, si hay un rasgo definitorio de un buen perfume es que nos ayuda a transmitir y extender nuestra propia personalidad. Algo que deja claro que nos encontramos ante un elemento íntimo cuyas características y notas sensoriales y olfativas van a oscilar en función de los gustos y preferencias de cada uno. Con todo ello, es cierto que los perfumes frescos para mujer se han coronado, frente al predominio de las notas fuertes e intensas de décadas anteriores, como los más demandados en la actualidad.

Las fragancias femeninas se han convertido, más allá de hacernos oler y sentir bien, en la mejor 'arma' de seducción. Erigíendose como todo un símbolo de belleza y el perfecto acompañante tanto en nuestros momentos más cotidianos como en esas ocasiones realmente especiales. Y es precisamente en esos rasgos definitorios donde se esconde la principal virtud del perfume perfecto. No en vano, su grandiosidad no deja de limitarse a nuestros propios deseos y preferencias. ¿La/s fragancia/s femenina/s perfecta/s? Más allá de guiarnos por las tendencias preponderantes, dicha fragancia será la que nos haga sentir mejor en casa momento.

Top perfumes femeninos más ligeros

Como ya hemos comentado unas líneas más atrás, los perfumes frescos cuentan con un gran público. Y es que, ya se trate de fragancias con toques cítricos o florales, hablamos de una elección que, aunque complementaria, ha logrado ganar peso con respecto a otras alternativas más amaderadas e intensas. ¿Quieres oler ya a primavera, verano, luz y vida? Aquí os dejamos un pequeño TOP con algunos de los perfumes frescos para mujer más vendidos:

Chloé Eau de Parfum

Chloé es un sello de perfumes que lleva acompañándonos desde 1975 y ello lo sitúa, año tras año, en multitud de ranking y listas. En esta ocasión, os traemos una fragancia femenina elegante y con personalidad propia, pero que no renuncia a los toques frescos y a la naturalidad. Y dicha personalidad propia se traduce en la posibilidad de adquirir un original formato de 150ml de carácter recargable.

Calvin Klein Ck One Eau de Toilette

Calvin Klein Ck One se configura como un clásico que logra capturar la esencia universal del ser humano y lo hace sin complejos y renunciando a cualquier tipo de barrera de género. Se trata de una fragancia fresca, enérgica y juvenil que combina en perfecta armonía notas de elementos tan dispares como el té verde, la papaya o la bergamota. En definitiva, el perfume perfecto para corazones indomables y poco convencionales.

Yves Saint Laurent Perfume Mujer Black Opium Eau de Parfum

Black Opium se erige como uno de los perfumes femeninos más icónicos de Yves Saint Laurent. Toda un explosivo cóctel sensorial perfecto para mujeres poco convencionales dispuestas a dejar huella. Los toques frutales y florales, personificados en forma de pimienta negra, azahar de naranjo, pera e incluso café, jazmín o vainilla, dan forma a una fragancia realmente original.

Calvin Klein Eternity Intense for Women EDP

Eternity Intense es un perfume fresco femenino que logra despertar nuestro lado más romántico y sentimental. Todo un homenaje a la popular casa estadounidense. Su núcleo de Rosa de Turquía, el jazmín o los toques de cashmera o sándalo dan forma a un bouquet realmente cautivador.

LOEWE Solo Ella EDP

LOEWE Solo Ella se configura como un perfume realmente singular. Todo un torrente de luz y color con toques florales, notas de té verde, manzana roja y maderas blancas que conviven en perfecta armonía. Su distinguido envase terminan de cerrar una fragancia que tampoco renuncia a la elegancia y el saber estar.

Esperamos que este pequeño listado haya servido como aperitivo dentro de un mundo tan surtido y variado como el de las fragancias femeninas. Y es que, como suele decirse en estos casos, siempre hay un perfume ideal para cada momento y una fragancia perfecta para cada mujer. ¿Cuál es la tuya?