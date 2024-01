Los yates de Aga Khan y McGregor, en Calvià

En el argot náutico se diría que los yates del imán multimillonario, Aga Khan, y del luchador irlandés de artes marciales, Conor McGregor, se encuentran en calma chicha. Una situación de tranquilidad en la que estas lujosas e impresionantes embarcaciones están amarradas en Port Adriano. Ambas propiedades están preparadas para recibir en cualquier momento a sus dueños o invitados.

El Alamshar pertenece al multimillonario Aga Khan IV, descendiente directo de Mahoma, profeta y fundador del Islam.

El superyate ofrece un lujoso alojamiento para hasta 10 huéspedes y una tripulación de 10 personas. Su valor se estima en unos 50 millones de dólares y los costes anuales de funcionamiento del Alamshar son de unos cinco millones de dólares aproximadamente. Un gasto que Aga Khan puede asumir, ya que su patrimonio supera los 13.300 millones de dólares y la prestigiosa lista Forbes describe al empresario como uno de los quince miembros de la realeza más ricos del mundo. Además, es el fundador y presidente de Aga Khan Development Network, una de las redes de desarrollo privadas más grandes del mundo.

Por su parte Conor McGregor es un rostro habitual de Balears y junto a su familia ha disfrutado los dos últimos veranos en aguas de Mallorca y Eivissa a bordo del Devocian. En la embarcación se pudo ver ayer tareas de acondicionamientos con marineros entrando y desembalando material. El yate de McGregor se encuentra a escasos 10 metros del de Aga Khan, si se mira por babor. No es uno de los más llamativos, algo que sorprende ya que el luchador no destaca precisamente por su discreción. Sin embargo la leyenda viva de las artes marciales sí puede presumir de tener una lancha Tecnomar Lamborghini 63, que costó alrededor de tres millones de dólares.

Eso sí, estas no son las únicas embarcaciones que poseen, ya que ambos son dos amantes del mar. Dos superyates que demuestran que el multimillonario y el deportista tienen algo en común: les gusta veranear en Mallorca.