«Hoy hace tres años que me fui a México gracias a Televisa»

Alicia Comas está en Mallorca, en El Toro, visitando a su familia. Como les contamos días atrás, sigue triunfando en México gracias a las telenovelas y series en las que participa de la mano de Televisa como El amor no tiene receta, producida por Juan Osorio, y la que está a punto de estrenarse, Mujeres asesinas, de Luis Luisillo. Además, durante seis meses ha formado parte del elenco de la obra de teatro Hugo, Paco y José Luis, representada cada fin de semana en el Nuevo Teatro Libanés de la capital.

A todo eso, que no es poco, añadamos que en febrero desfilará otra vez en la Fashion Week de Nueva York «lo que no es fácil –nos dice, sentada en la terraza de Es Baluard, dando la espalda a la Catedral–, pues pocas lo consiguen. Por eso me siento muy feliz y agradecida de volver a pisar aquella pasarela».

Hoy hace tres años

Alicia recuerda que este sueño comenzó en 2018, cuando desfilando en la Fashion Week de Bolivia «me hicieron un cásting, les gusté y desde entonces me han llamado para ir a la de Nueva York». La actriz explica que la suerte ha sido muy importante en su vida, «pero también me he arriesgado, he apostado por mí. Me presenté a un cásting que hizo Televisa vía on line y el día 6 de enero de 2021, hoy hace tres años, me llamaron diciéndome que me aceptaban. Me pidieron mis datos, me lo tramitaron todo, incluso la residencia, y cuando me avisaron me fui para allá. También he aprendido a hablar español con deje mexicano y me encuentro muy a gusto, sobre todo por las oportunidades de trabajo que hay. Porque además de actriz de telenovelas y series, y modelo, he hecho catálogo de ropa para tiendas. Vamos que aprovecho cualquier oportunidad que se me presenta».

Hay que insistir siempre

Por eso, a nada que pueda, «tal vez en abril o mayo viajaré a Los Ángeles, que desde México está a unas cuatro horas de avión. Sí, quiero probar en Hollywood o donde surja la oportunidad. Porque hablo inglés y conozco a una chica muy metida en el mundo del teatro y del cine que vive allí. Por eso, como mínimo, lo voy a intentar, como he hecho siempre, confiando en mí. Imagino que no será fácil, que no será llegar y besar el santo... Fíjate, a Meryl Streep la rechazaron en 15 ocasiones, pero ella insistió hasta que lo consiguió. ¡Y fíjate hoy quién es Meryl Streep! ¿Qué sería si no lo hubiera intentado las veces que lo intentó? Pues yo, si es necesario, insistiré las veces que sea, hasta que me canse. Sí, reconozco que no es fácil, ya que se presentan muchas que, como yo, quieren triunfar. Y si lo intentaré en las fechas que te he dicho, es por porque ahora estoy en negociaciones con Televisa sobre nuevos proyectos. Además tampoco descarto probar en Madrid, donde tengo un mánager... En Madrid también hay muchas oportunidades, pero no sé por qué no se le dan posibilidades a tanto talento español que hay. Que lo hay, eh. Por ello muchos se marchan fuera, pero... Bueno, yo lo voy a intentar también ahí, y más teniendo un contacto como tengo. Pero, todo a su debido tiempo».

Alicia ha viajado de México a Mallorca, sola. Queremos decir que su novio, un conocido y reconocido cirujano plástico, que quiso ser actor pero que al final se decantó por la medicina, se ha tenido que quedar allí, «ya que por estas épocas del año, es cuando más trabajo tiene. Que por él encantando de viajar a Mallorca conmigo y, de paso, conocer la Isla, a mi familia, a los amigos que tengo aquí y también mis lugares preferidos, entre otros, la Catedral».

Que salgan de Mallorca

Dentro de unos días, Alicia regresará a Ciudad de México donde, como ha explicado, tiene trabajo, «más el que pueda tener en el caso de que las negociaciones con Televisa, donde me siento muy cómoda, salgan adelante. Que seguro que van a salir».

Y si uno de los lemas de Alicia es el de insistir hasta conseguir lo que pretende, y si no, no desmoralizarse y buscar la oportunidad por otro lado, aconseja a los jóvenes con ganas de abrirse camino que hagan lo mismo que ella, que salgan de Mallorca, ya que aquí hay muchas limitaciones, cosa que impide que se pueda dar a conocer su talento. Sí, sin duda cuesta dar ese paso, «pero a nada que estés convencida, que veas que tienes posibilidades, ¡adelante!». Y tiene razón, puesto que si ella hoy, tres años después de haber viajado a México, no lo hubiera hecho, seguro que no contaría lo que nos está contando y ni habría llegado hasta el punto en el que está en la actualidad.