Rodeado de velas y sobre una grúa portacoches, el pianista David Gómez ha repartido este miércoles luz, música e ilusión por Ciutat en el recital rodante Le Voyage Du Piano, que ha recorrido las principales calles de Palma. «Es la primera vez que ofrezco este espectáculo, en el que me paseo con un piano de cola y doscientas velas por las calles de Palma. Junto a 1 Piano y 200 Estrellas, este es mi nuevo proyecto, y pretendo realizarlo en ciudades de toda España y Europa con el fin de sacar mi música a la calle», afirma el pianista, creador del concepto 1 Piano y 200 velas hace más de dos décadas, y que ha interpretado diferentes composiciones propias, como The Island o The Lighthouse, recorriendo toda su discografía y rememorando sus primeros discos.

De este modo, el pianista ha partido a las 17.30 horas de Son Castelló y, tras pasar por la carretera de Valldemosa, la calle 31 de diciembre y las Avenidas, ha ofrecido tres recitales de 20 minutos en las plazas de Joan Carles I y de la Reina, así como en el Passeig del Born.