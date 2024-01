El tradicional primer baño del año en Palma

Un año más un grupo de ciudadanos ha cumplido con el ya tradicional primer baño del año en la playa de Can Pere Antoni de Palma. A pesar de que el día se presentaba algo nublado, unos veinte valientes no han fallado a la cita y sobre las once de la mañana se han sumergido sin dudarlo ni un momento en el agua.

«Está a muy buena temperatura, hace más frío fuera del agua que dentro», comentaba uno de ellos al salir. La reunión ha estado marcada como cada año por el buen ambiente y en esta ocasión ha estado animada por tres mujeres alemanas que han cantado una canción alemana. La actuación ha sido muy aplaudida y el resto de bañistas ha superado la barrera idiomática acompañando al trio con un tarareo. Las tres bañistas cantantes posan para este periódico. Tras el baño, Toni de la Mata, uno de los más veteranos de este baño, ha preparado la mesa con mantel y candelabros. No ha faltado el chocolate, las pastas y el champán. Merienda posterior al baño. Tampoco las ensaimadas ya que el restaurador Ángel Cortés ha acudido a la playa con varias bandejas. Mojadas con el chocolate han sentado de maravilla a los bañistas.