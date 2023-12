El sueño mallorquín del alemán Peter Haas

Cuando Peter Haas se siente abrumado por el anhelo de Mallorca en su estado natal, el Sarre, no tiene que esperar mucho para poder satisfacerlo. Porque pasan como máximo cuatro semanas hasta que el abogado especialista en insolvencias y su mujer se suben a un avión para volver a volar al sur. Se dirigen a su casa de campo con vistas de ensueño a la bahía de Alcúdia, en el soñado noreste, y suelen quedarse un mes hasta regresar a Alemania. Muy cerca se encuentra la tranquila, auténtica y Colònia de Sant Pere, un lugar con cierto toque pesquero.

En los últimos meses, Haas ha trazado el camino hacia la felicidad mallorquina en un animado libro que se puede adquirir en Amazon: Can Pamboli: ¿o realmente tiene que ser con vistas al mar?. Se puede leer cómo, en el ya lejano 1995, la gente primero miró críticamente la tranquila zona, luego se enamoró de un terreno que incluía una finca para después comenzar a hacer realidad su gran sueño común: construir su propia casa, y esto con gran detalle, desde encontrar un anuncio en la revista Mallorca hasta la compra de la propiedad, la firma del contrato de construcción y varias visitas a la obra hasta la mudanza. ¿La motivacion? «Disfruto escribiendo», dijo al semanario alemán del Grup Serra, Mallorca Magazine, el abogado, cuya vida profesional tiende a girar en torno a la materia seca.

Para optimizar la experiencia natural de Mallorca, el nativo del Sarre y su esposa comenzaron a prensar su propio aceite de oliva y a producir vino con dedicación y con el sudor de su frente. Si bien el trabajo en unos 40 olivos fue y sigue siendo fácil para ellos con la ayuda de su hijo, en lo que respecta al mosto, las cosas son diferentes: «Me imaginaba que con el vino sería más fácil de lo que es», dice el naturalista.- Siempre me fascinan los muros de piedra seca y las innumerables ovejas en los hermosos campos».

Para disfrutar lo más tranquilamente posible de su estancia en Mallorca, Haas y su mujer van a Mallorca, sobre todo «cuando no es agosto», cuando la vida aquí sigue siendo tan tranquila como antes. «Si está demasiado lleno, no vendremos», dijo el amigo de la isla. Peter Haas tiene claro que, además de la masificación, Mallorca también tiene otros problemas. Lo que le molesta especialmente es que en muchos lugares «la gente no se fija en lo que se adapta a la isla» en términos de tecnología de construcción.

Más allá de las aceitunas y el vino, son los gatos de la isla los que lo revitalizan. Por eso, hace unos años tuvo la idea de dedicar con cariño una pequeña colección a estos amigos de cuatro patas: My Cat's Life, también disponible en Amazon. Se describen diferentes acontecimientos con los amigos de cuatro patas que tan a menudo se encuentran en Mallorca, en la casita del gato, en la cama de los niños o en el jardín. «Escribí este pequeño libro para que no los olviden», dice Peter Haas.

Las obras literarias del abogado son una declaración de amor por la isla que tantos alemanes y otros hablantes han acogido con todo su corazón, una prosa residente que trae alegría. Y lo que puede animar a otros a poner también por escrito su enamoramiento por Mallorca.