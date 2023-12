Otra vez el carril bici l Fotos l Cena de escritores l La Resistencia

Despedimos el año recordándole a quien corresponda de Cort, una de las asignaturas pendientes que tiene: que las calles peatonales, como su nombre indica, son peatonales, es decir, para peatones, por tanto sobran en ella los carriles bici, y en las que no lo tienen, sobran los patinetes y las bicis circulando por ellas. En la calle Blanquerna, peatonal y con carril-bici separado por 57 cm de la zona de las terrazas de bares y restaurantes –lo cual supone un peligro para quienes estén sentados en ellas–, es un continuo ir y venir de bicis y patinetes, algunos a más velocidad de la permitida, algunos sin los chalecos reflectantes obligatorios, un carril-bici que termina en una acera para peatones –acera de las Avenidas– por la que siguen con el correspondiente peligro para estos. Igual pasa en Balmes, Oms, Sant Miquel, Plaça d’Espanya, etc. Y lo peor, la policía, ausente. También se tendría que controlar lo de los daños a terceros que pueden ocasionar unas y otros en, por ejemplo, atropello a un peatón. ¿Tienen todos seguro...? En fin... Que ahí quedan muchas cosas por hacer, que esperamos que se resuelvan a lo largo del próximo año. Porque nosotros vamos a seguir insistiendo.

Ya, en la recta final

Parece que fue ayer cuando la 4ª edición de la colección Fotos con historia en Ruta por Mallorca echaba a andar, cuando estamos ya a punto de que llegue a su final de trayecto. ¡Y tan a punto! Como que su clausura tendrá lugar el próximo 19 de enero en el Centro de Historia y Cultura Militar, sito en el Carrer de Sant Miquel, de Palma.

Nos recuerda Martina Romero, organizadora del recorrido de la misma a través de distintas localidades de la Isla, que a lo largo de 2023, y a partir de la presentación que se realizó en el Centro de Historia y Cultura Militar, ha recorrido los siguientes lugares: Auditori Municipal de Porreres, Museo Castillo San Carlos; Torre de Canyamel, Parc de Bombers Asima, Claustre de Lloret de Vistalegre, Aeròdrom Militar de Pollença y Projecte Home, terminando donde comenzó, en el citado Centro de Historia, donde se habilitarán dos plantas para exponer 355 fotografías realizadas por fotógrafos civiles, y del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Espacio, y Guardia Civil. Diremos también que a la clausura se sumarán las fotografías de cinco fotógrafos militares: el coronel Jesús Lanza, delegado de Defensa de Illes Balears; el coronel Carlos Alemán, el teniente coronel Pedro Botella, de la Base Naval del Port de Sóller; el coronel Antonio Ortiz, la cabo primera Verónica Rigote, y personal civil del Centro de Historia y Cultura Militar, como Andrés Sastre.

Cena de Navidad

Por segundo año consecutivo, el Círculo de Escritores de Balears se reunirá, esta noche, a manteles para celebrar estas fiestas. La cena/evento tendrá lugar en el conocido hotel Artmadams, establecimiento que apuesta por la Cultura y «donde hemos podido asistir a múltiples actos, como exposiciones y presentaciones de libros –señala Carlos Ordinas, presidente de la entidad–. El Círculo, que en unos días se constituirá como asociación, tiene entre sus bases fundacionales el apoyo a los escritores de las Islas y realizar tertulias y conferencias. Así pues, los que deseen asistir –incluso si no pertenecen al grupo– pueden dirigirse al correo del Círculo en la dirección circuloescritoresbaleares@outlook.es. Y en cuanto al precio de la cena, es de 35 euros por comensal.

45 minutos de vídeo

El próximo 12 de enero, Víctor Sánchez presentará en YouTube –lo hará ahí si antes no llega a un acuerdo con otra plataforma con la que anda negociando– un vídeo de unos 45 minutos de duración, en el que colabora en la dirección la periodista Alejandra Alloza, cuyo contenido girará en torno a La Resistencia, un movimiento surgido el 11 de enero de hace tres años en protesta a las medidas que adoptó el Govern de Armengol –hoy presidenta del Congreso de Diputados–, y que muchos empresarios y trabajadores no estuvieron dispuestos a acatar, ya que, al ordenar el cierre de negocios por cuestiones de la COVID, consideraron que iban en contra de sus intereses. «Es un vídeo de vídeos que se grabaron a raíz del 11 de enero, en el que se incluyen entrevistas, manifestaciones, actos, etc., en defensa de empresarios y trabajadores, muchos de los cuales terminaron en la ruina y con numerosas multas por manifestarse, ese día y en otros que se convocaron manifestaciones, siempre pedidas a la Delegación de Gobierno y también siempre pacíficas.

Aproximadamente, en el minuto 28 de la grabación, aparecerá un código QR, con el que, quien esté viéndola, podrá interactuar, a la vez que podrá acceder a una serie de documentos que no les dejará indiferentes y que van a sorprender a más de uno. Yo, de todo esto, podría haber hecho una miniserie, pero, siguiendo los consejos de Alejandra Aloza, el documento se queda en unos 45 minutos. ¿Que por qué lo hago ahora? Primero, porque hasta el pasado 23 de diciembre no podía. La Audiencia Provincial me había sancionado seis meses, y la fecha terminaba ese día. Segundo, porque es justo que la gente se entere de lo que sucedió. Y tercero, porque el día que lo estrenemos será en la víspera del tercer aniversario que salimos a la calle, ordenadamente, a protestar». Pues esperaremos a ver si es el estreno por YouTube o por la plataforma con la que están negociando. Cuando lo sepamos, lo comunicaremos.