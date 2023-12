Ángela, Miren y Babi interpretan a las tres azafatas de la obra ‘Boeing Boeing’

Joan Carles Bestard, que en lo profesional está de muy buen año, y que espera que en 2024 sigan yéndole las cosas igual, tirando a mejorar –porque ¿quién no desea mejorar en la vida?–, y que, además, sea año en que desaparezcan los vetos, las barricadas y los palos en los radios de las ruedas que impiden avanzar profesionalmente, de la mano de Trui, se presenta estas Navidades, ante el público mallorquín con la desternillante obra Boeing Boeing, que podréis ver los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de este mes en el Teatre Municipal Xesc Forteza.

Aquí, y hoy, no vamos a hablarles de Joan Carles, porque, ¿qué contamos de él que no sepáis?, sino que os voy a presentar quiénes son ellas, las azafatas de ese vuelo que tiene que ver con Boeing Boeing, azafatas que no van a pasar desapercibidas en ninguna de las funciones, azafatas que, por otra parte, están encantadas de ser de esta partida.

Pese a que imaginamos que las estáis reconociendo, pues no son nuevas en este oficio, recordemos quién es quién.

Ángela encarna a Jacqueline

Ángela Aso, 26 años. Actriz, cantante, bailarina y maestra de Educación Primaria especializada en música. Actualmente, realizando diferentes proyectos teatrales y musicales, entre los cuales participa en obras teatrales con la compañía Trui Teatre y en diferentes orquestas como vocalista: Ves-hi tu, Y sin embargo y 2 pájaros contra cantan. Lleva varios años en la compañía de Trui Teatre, donde ha participado en las comedias Un caramull d’embulls, Un marit fora corda y el musical Mediterránia, todo dirigido por Ricard Reguant.

«Compaginar todo lo artístico con mi trabajo como maestra es posible gracias a una muy buena organización y disciplina. Es intenso, muy intenso, pero a la misma vez lo disfruto mucho. De esta forma, no veo mi trabajo como tal, sino que es mi pasión, y lo hago todo siempre con mucho amor y entregada al máximo. Además, siempre me gusta encontrar ratos para ir al gimnasio, donde desconecto plenamente de todo. Con lo cual, a veces me resulta complicado encontrar espacio en mi apretada agenda para poder ver a mi familia y amigos en los fines de semana. Y en cuanto a lo de formar parte, como actriz, en Boeing Boeing, es todo un honor. Aparte –añade–, creo que hemos logrado formar un gran equipo, una familia. Por ello, espero que estas Navidades, el público venga a disfrutar de esta comedia tan divertida, porque, de verdad, hace falta desconectar, reírnos mucho, dejar un rato de lado la velocidad del presente y las pantallas, y sumergirnos en un espectáculo, cómo no, a través del teatro, pudiendo tener un encuentro en directo, familiar y real».

Por último, Ángela confiesa que «a pesar de que a mis días les faltan horas, al subirme al escenario siento que el mundo se detiene, y entonces siento que ese es mi lugar».

Miren es Vicky, azafata inglesa

Miren Artist es escritora, dramaturga, cantante y actriz. Y también compositora, actriz de doblaje y locución. Hace unos años estrenó en las Islas una obra propia, dirigida también por ella, Hago Chass, que fue muy popular y muy bien acogida por el público, y con la que se dio a conocer como dramaturga.

«He participado como tal y como actriz en obras como Break Free y La Hostalera. Y como actriz y solista, he trabajado en innumerables musicales, como El libro de la selva, En busca de la magia perdida, Sonrisas y lágrimas, Escuela de Héroes, Aladdín o Sister Act, y en comedias como Un marit fora corda, Vaya par de gemelas y Última oportunidad. También he grabado varios sketches de locución, emitidos en cadenas del grupo Prisa, y he protagonizado series como actriz de doblaje, tales como Con un perro y un gato o Spice and wolf. Y en cuanto a cine, he trabajado para una productora alternativa, Shcherbina Film Production, en Pieza Clave, El secreto de Raquel, etc.

Actualmente trabaja por cuenta propia, cantando en shows como solista, «y ahora formo parte del reparto de la comedia de Trui Boeing Boeing, donde interpreto a la azafata inglesa, y… ¿Puedo dar mi Instagram…? ¿Sí…? Pues lo doy: @miren.artist».

Babi es Liz, azafata alemana

Nacida en Bunyola, su nombre completo es Bárbara Montiel Perelló. Es hija de madre mallorquina y padre andaluz, «por eso cuando oigo una rumba se me van los pies. Además, soy comercial y actriz. He hecho cortometrajes, teatro, fotografía y colaboré en la serie d’IB3 Llàgrimes de Sang. Y además, canto y bailo».

Dicho lo cual, recuerda que «desde bien pequeña he estado metida en el mundo del espectáculo. Mi abuela, Bárbara, siempre me decía que prefiriera reír a hacer reír… Pero no hay nada más gratificante que las risas del público y el aplauso y la diversión del espectador. Mi sitio es estar en el escenario, o delante de la cámara. En ambos lugares me siento completamente feliz, aunque también disfruto estando sentada en el patio de butacas, gozando de un monólogo, obra de teatro, película, musical o de cualquier ópera que interprete mi hermana, María José, quien nunca dejará de sorprenderme tanto por ese cañón de voz que tiene en la garganta, como por su gran nivel interpretativo. Y en cuanto a mí, lejos de los escenarios y platós, me considero una persona súper alegre, responsable, luchadora y tenaz. ¡Ah, y oler y ver el mar es mi bálsamo. Y por supuesto, mi persona favorita es Lidia, mi hija».