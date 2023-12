Descubre la magia de la Nochevieja en el corazón del paseo marítimo, donde Opera Maritim te invita a sumergirte en una experiencia gastronómica única y emocionante.

En uno de los restaurante italianos más emblemático de Palma, han diseñado un menú extraordinario para dar la bienvenida al nuevo año. Los platos de pasta consiguen transportar a sus comensales a la Italia esplendorosa de Sofía Loren, sus pizzas a la transitada y enérgica Nápoles, y sus recetas de carne llevan a uno a saborear la eterna Dolce Vitta. Sin embargo, en Opera Maritim la excelencia culinaria es solo una parte de la experiencia.

El restaurante ha creado un micromundo de esencia italiana, donde cada detalle ha sido cuidadosamente concebido para transportarte a un rincón auténtico de Italia. En Opera Maritim, no solo se disfrutará de una excelente comida, sino que también se vive la filosofía del dolce far niente: el placer de no hacer nada más que disfrutar. Desde la música hasta el personal, cada elemento se combina para ofrecer una experiencia inolvidable. Desde la música hasta el personal, los cócteles y, por supuesto, los platos, todo en Opera Maritim se combina para ofrecer una experiencia que hace sentir como si uno estuviera bailando en Italia, sin necesidad de salir de Palma.

Opera Maritim ha preparado un especial menú para dar la bienvenida a un nuevo año. El equipo del restaurante ha puesto sobre la mesa y los fogones la más alta experiencia culinaria para brindar así una experiencia culinaria única y de primer nivel. Además, también se ha diseñado un menu vegano y otro para niños.

Pero la magia continúa después de la cena con actuaciones en vivo que elevarán la celebración. El renombrado DJ Lian Live hará vibrar el lugar con sus ritmos contagiosos, mientras que la soprano cautivará con su voz angelical. La noche será una sinfonía de sabores y melodías que marcará el comienzo de un año nuevo lleno de alegría.

Asegura un lugar en esta noche mágica reservando con anticipación. Opera Maritim te invita a disfrutar de la mejor gastronomía italiana y de un ambiente único que hará que tu Nochevieja sea inolvidable. Opera Maritim cuenta con todo lo necesario para hacer de este encuentro, un momento más íntimo y ameno.