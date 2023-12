«Será una recopilación de mis 30 años sobre el escenario».

El espectáculo del humorista Agustín ‘El Casta’ es todo un clásico de la Navidad y regresa, cargado de ironía, al Auditòrium, del 25 de diciembre al 1 de enero de 2024 con El exorcista de Lloseta. En esta ocasión, el mallorquín hace un repaso a sus 30 años sobre los escenarios, con una recopilación de los mejores números y personajes del artista.

¿Preparado para que comience Especial Navidad?

–No sabe el lío que tengo ahora mismo en mi cabeza. Estoy entre los ensayos del Auditòrium, el show Abuelito dime tú, en El Café de Cala Gamba, que termina el día 22, y otras funciones. Pero con ganas y mucha ilusión

¿Son unas Navidades especiales para usted?

–Todas son especiales, pero este año celebramos el 30 aniversario de El Café Cala Gamba y por ello hemos preparado una función de los mejorcitos números de estas tres décadas sobre el escenario. Hace 27 años que comenzamos, en el circo Tic Toc, con Especial Navidad, luego estuvimos unos años en el Casino y desde hace 19 navidades, en el Auditòrium. Así que las Navidades son motivos de celebración y recogimiento en familia y amigos.

Sé que no desvelará muchas de las sorpresas que depara El exorcista de Lloseta, pero, ¿qué personajes veremos en el espectáculo?

–No faltarán, además de ‘El Casta’, Lorenzo Llamas y Klaus Kartofen. Y entre lo poco que puedo adelantar, no faltará el número más famoso de Lorenzo Llamas, así como la interpretación de la canción Sixteen Tons, versión de José Guardiola, adaptada por Toni Noguera. Sin duda hemos creado un espectáculo muy completo para que el público se lo pase en grande.

¿Y cortometraje?

–Por supuesto. Precisamente el título del cortometraje, El exorcista de Lloseta, da nombre al show. Con el director de cine Marcos Cabotá tengo mucha conexión. Ambos hemos realizado el guion y contamos con un excelente equipo de rodaje y colaboradores. Con este trabajo realizamos un pequeño homenaje en el 50 aniversario de la película El exorcista.

¿Aparecerá ‘El Padrino’?

–Sin dudarlo. La función comienza con una maravillosa producción audiovisual y el ya tradicional mensaje de ‘El Padrino’.

Momentos antes de salir al escenario, ¿cómo se prepara?

–Camino. Camino mucho por los pasillos, calentando las piernas y preparo la voz. Luego me tomo un cortado y aunque salgo con un pellizco en el estómago, se me pasa al ver cómo me recibe el público.

Y al finalizar el show, ¿qué sucede?

–Bueno, algunos amigos se acercan hasta el camerino a felicitarme o me envían flores, cajas de bombones e incluso me envían botellas de tequila, no sé por qué.

¿Qué le pide al año 2024?

–Pues hablando de El exorcista de Lloseta, que el demonio que anda suelto entre nosotros, vuelva a su sitio y nos deje en paz.