TribuFest, el festival de música para toda la familia en Mallorca. La primera edición se realizó el pasado 1 de julio de 2023 con la asistencia de 2.500 personas y con repercusión en todos los medios de comunicación del Archipiélago.

TribuFest ofrece conciertos de música de diferentes estilos para mayores y pequeños donde disfrutar de un día en familia, con una banda sonora inmejorable y una oferta complementaria de calidad: talleres creativos, espacio para de qualitat: tallers creatius, espai para bebés, diversidad de espectáculos artísticos, zonas de descanso, zona de Street Food y más. Con este festival se pretende acercar la buena música a los más pequeños, potenciar su creatividad, así como fomentar la educación musical y artística de una forma lúdica y dinámica.

El festival contará con diferentes escenarios y diferentes espacios creativos. Durante todo el día se combinarán actuaciones musicales en el escenario principal y otras actuaciones en escenarios complementarios, además de espectáculos itinerantes, pasacalle y actuaciones de circo. Además de los talleres y actuaciones se realizarán cuentacuentos, se contará con una ludoteca permanente de madera, un carrusel ecológico y talleres. Contará con un entorno acogedor, seguro y creativo, adaptado a las necesidades de los niños y de sus familias.

Artistas confirmados

THE TYETS: El grupo catalán que está batiendo todos el récords con más de un millón de oyentes

mensuales y disco de platino. Con su música urbana se han hecho un lugar en las principales listas de éxito y ventas a raíz de la publicación de su disco Épico Solete y sobre todo con el single Coti x Coti.

XIULA: Grupo de música familiar. Es una experiencia única de animación musical. Con canciones

propias crean espectáculo que animan a todo tipos de público. Y todo con una mirada farandulera pero profesional, con contenidos críticos y con espíritu. Muy conectados con el mundo de la educación y las necesidades y conflictos de las personas y nuestra sociedad.

SIAMISS DJS: Dj’s residentes en la sala Razzmatazz de Barcelona. Actualmente su propuesta musical es para grandes y pequeños, We can be Superheros!, una masterclass para que los niños y niñas aprendan los diferentes estilos musicales que han marcado época y las canciones que han sido la banda sonora de muchas generaciones.

Más información

Fecha: 01 de junio de 2024

Horario aproximadado: de 11.00 a 23.00hs

Ubicación: Parc Municipal de Sa Torre, Felanitx. Recinto de 14.000m2 con aforo máximo de 5.000