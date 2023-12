Desde Alexia Putellas y Eva Navarro, dos de las campeonas del mundo de fútbol, a Gloria Ramos, protagonista de 'Campeones', o Malena Alterio, Fofito, Chuty y Carlos Areces, todos participan en el nuevo anuncio de Navidad de Campofrío, que ha jugado con la inteligencia artificial para su campaña de este año. Hace dos días la marca lanzó en sus redes un anuncio navideño lleno de tópicos, creado con un guion desarrollado por la inteligencia artificial; las críticas no se hicieron esperar y este jueves se ha presentado la verdadera campaña, titulada 'El anuncio de CampofrIA'.

Lo que comienza como un tradicional anuncio navideño de una familia feliz que celebra unida las fiestas, pasa a ser una especie de fiesta en la que caben todo tipo de rostros famosos mientras Areces explica que «a la IA, como a las personas, también hay que enseñarle un poquito» y ponerle cariño. A la fiesta se unen Putellas, Navarro, Alterio, Ramos, Fofito, el cantaor José Mercé, la humorista Ana, el influencer David Nano JR y los raperos Bnet y Chuty. Además, y con la ayuda de diferentes aplicaciones, el anuncio rinde homenaje a Chiquito de la Calzada, que aparece brevemente, o a Quique San Francisco y Eugenio, de los que se escucha su voz. El anuncio lanza un mensaje a favor de la Inteligencia Artificial, que se convierte en una voz en off para decir: «aprendo de todo lo que sois, de cómo os compartáis, de cómo os habláis si os respetáis o no, si os entendéis o no».

«Yo seré lo que vosotros hagáis conmigo, así que por favor, alimentadme de lo que os enorgullece antes de que yo os alimente a vosotros de lo que no», señala la IA, a la que hay que enseñar «que no hay que desudar a quien no lo ha pedido», como señala Chuty en el anuncio. Una IA con la que José Mercé ha asegurado durante la presentación de la campaña estar «un poquito enfadado». Pero «no nos van a quitar nuestro talento», ha dicho entre risas el cantaor, mientras Malena Alterio reconocía que participar en el anuncio le ha permitido experimentar la emoción de estar junto a Fofito y sentirse por una vez como los fans que se le acercan a ella y cuyo comportamiento hasta ahora no entendía. Dirigida por Maxi Blanco, con la colaboración del director de teatro Andrés Lima sobre una idea de la agencia This is Libre, el anuncio busca entender la naturaleza de la IA y «reflexionar sobre su aportación a la sociedad». La campaña se lanza hoy y continuará con otros actos, como el día 19, en el que Bnet y Chuty tratará de enseñarle «un poco de freestyle» a la IA.