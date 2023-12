Arranca el restaurante Pop Up de Ca’n Tàpera

Por primera vez, la Fundació Sa Nostra y Mater unen fuerzas en una iniciativa única: el restaurante Pop Up Ca’n Tàpera by Mater. Se trata de una experiencia gastronómica fugaz que deleitará los paladares de los comensales mientras contribuye a proyectos sociales significativos.

La nueva sede de la Fundació Sa Nostra, ubicada en Ca’n Tàpera, acoge desde este martes y hasta el 22 de diciembre este restaurante temporal, con un servicio único a las 14.00 horas. Se sirven 6 platos con un coste de 40 euros.

Gabriel Lladó, presidente de la Fundació Sa Nostra, señala que «la unión entre la alta gastronomía y la responsabilidad social es un claro ejemplo de cómo podemos marcar la diferencia mientras disfrutamos de momentos especiales». Lladó también destaca su esperanza de que la comunidad mallorquina se sume a esta iniciativa para apoyar causas sociales que realmente tienen un impacto significativo en nuestras comunidades.

Por su parte, Bàrbara Mestre, directora general de la organización Mater, ha expresado su satisfacción por la oportunidad de colaborar con la Fundació Sa Nostra. «Iniciar un camino juntos y generar sinergias entre entidades que tienen una clara vocación social es uno de los objetivos que pretendemos conseguir con esta experiencia, que creemos que será muy enriquecedora. Estamos muy ilusionados con este proyecto de restaurante efímero y esperamos que nos deje buen sabor de boca y pueda consolidarse a lo largo del tiempo».

Alumnos y profesores

El restaurante Pop Up Ca’n Tàpera by Mater está dirigido por los profesores de la Formación Dual de Cocina organizada por Mater y participan una quincena de alumnos del mismo curso. Esta iniciativa combina la formación profesional con la actividad retribuida en la empresa, preparándose para insertarse en el mercado laboral. El menú de degustación que se presenta en el restaurante Pop-Up de Ca’n Tàpera by Mater consta de cuatro platos, dos postres, café, agua y vino. Esta propuesta gastronómica representa una fusión entre la cocina local con toques exóticos, perfecta para dar la bienvenida a las fiestas navideñas. Todos los ingredientes utilizados son de temporada y de km0. Para realizar las reservas se puede contactar con la Fundació Sa Nostra a través de la dirección de correo electrónico fundacio@fundaciosanostra.es o en el teléfono 971 595 980, en horario de 10.30 a 13.30 horas.