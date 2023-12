Soy un terapeuta de la vida. Me gusta hacer feliz a la gente. Cuesta poco hacer que los demás se sientan especiales». Lo afirma Paco G, nombre artístico de Paco Palet Genovart. Mago, showman y humorista (showmanpacog. blogspot.com), lleva 23 años en Madrid actuando. Hasta presentó un programa de magia y humor en Iberoamérica TV, en Canal 33 TV de Madrid, junto al Mago Barton.

«Trabajaba como comercial en una empresa de seguros en Palma y lo dejé porque echaron a mi jefe, un gran tipo. Me dije ‘si él se va, yo también’. Y así acabé viajando a Madrid para hacer lo que más me gustaba: humor», apunta en un bar del barrio de Aluche este antiguo alumno del Jaime I, Felip Bauçà y Joan Alcover.

«En el programa Sabías a lo que venías, Santiago Segura destacó mi show. El tipo de humor surrealista e improvisado que despliego, junto a los números de magia, han hecho que en ocasiones me comparen con el estilo de Faemino y Cansado», asegura Paco G.

Trayectoria

Paco G, antes de comercial, fue Dj, animador de hoteles y relaciones públicas. Trabajó en las discotecas S’Eixam, de Campos, y en las del Club de Mar, Tito’s, Índigo, Clan y Pachá. «También puse música en bares de copas de Gomila», recuerda. Lo suyo era la farándula. Por ello, hizo un curso en la Escuela de Xesc Forteza. «Allí me dijeron que tenía una pedrada. Que me dedicara al humor. Que era muy bueno improvisando», señala Paco G, que, de repente, se levanta y empieza a cojear en medio del bar.

«Lo que el ojo no ve, de Canal Plus, grabó hace años en las proximidades del estadio Lluís Sitjar y me pilló haciéndome el cojo, mientras repartía publicidad de mi compañía de seguros. A Michael Robinson le hizo gracia, pero a mi jefe, no», indica.

Cuando abandonó la empresa de seguros recaló en Madrid. «Actuaba en bares de copas y mezclaba los monólogos de humor con magia, lo que no gustaba a otros monologuistas. Y, ahora, 20 años después, todos lo hacen», explica este vecino de Es Camp Redó. Durante estos años también actuó en Mallorca de la mano de su amigo, el actor, director y productor isleño David Ávila.

Paco G., durante una de sus actuaciones en La Habana.

Tras colaborar con ongs y Cruz Roja, en espectáculos solidarios, ahora viaja por toda España con su propio montaje. Se llama A la naturaleza, siempre con cabeza. Está enfocado a los niños. Es magia educativa. «Quiero enseñarles a respetar a los demás, a educarlos en valores y a que cuiden el medio ambiente. Mi idea es concienciar a los más pequeños creando hábitos saludables en ellos», destaca. El año pasado actuó en la Casa Balear de Cuba, protagonizó una gala benéfica en una parroquia cubana, y desplegó su humor y magia de cerca en bares y restaurantes de La Habana.