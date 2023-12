«El hijo de Bárbara Rey contó lo que quise contar yo hace 22 años y no me dejaron»

Silvia Salas ha sido noticia por tres motivos y por varios reencuentros que ha tenido. Pero, vayamos por partes.

De Palma a Palencia

«Vivimos en Palencia porque aquí nos sentimos muy a gusto. Y si nos fuimos de Mallorca fue para buscar una estabilidad profesional y emocional, y para escapar de la terrible masificación de la Isla. Por otra parte, a mi hijo, que ya es mayor, 22 años, y que tiene una novia encantadora, siempre le necesitaré… Y espero que él a mí , y si eso sucede, sabe que siempre estaré con él, y... Pues que vivir en Palencia tiene la ventaja de que en tren te desplazas a cualquier lugar, como hemos hecho este fin de semana, que lo hemos pasado en Madrid, a donde hemos llegado en tren».

Y el motivo de viajar a Madrid ha sido porque Así es la vida, programa de Telecinco, la llamó para entrevistarla sobre el caso Bárbara Rey, destapado por su hijo, Ángel, que tanto está dando que hablar estos días, vamos que es la comidilla del país. «Sí, me llamaron, proponiéndome asistir al programa como invitada, para hablar de Bárbara Rey. Yo les digo que sí, cojo el tren y por la tarde estoy en el programa. ¿Qué pasa…? Pues que me invitan a que esté también por la noche, en De viernes, y que el lunes vuelva a estar en el de Sandra Barneda y César Muñoz. O sea, que voy por uno y al final estoy en tres…».

Nando y Silvia, entre Sandra Barneda y César Muñoz, de ‘Así es la vida’.

Igual Telecinco podría querer contar con ella de nuevo, le decimos. «No, el haber estado en la tele estos días no significa nada. ¿Que me llaman más adelante…? Pues si me interesa, voy. Quiero decir que ahora mismo, aunque me encontré muy cómoda en los tres programas, que vuelva será el tiempo quien lo diga. Y yo, desde luego, siempre estaré encantada de volver a lo que fue mi segunda casa durante muchos años, pero mientras tanto sigo centrada en mi trabajo. Y volviendo al programa, o a los programas, en los tres, además de cómoda –añade– me he sentido muy tranquila, gracias a la verdad que ha contado su hijo, y es que es mi verdad. La misma que, repito, quise contar yo hace más de dos décadas».

Mirando hacia atrás, 22 años

Y aquí entramos en el segundo motivo por el que es noticia Silvia Salas. Y lo es «porque -repite- ahora se ha contado lo que yo quise contar hace 22 años, y lo ha contado el hijo de la persona que entonces dijo barbaridades de mí, desde que era una chantajista, a que mi hijo no era de la persona que yo había dicho que era. Hace 22 años quise contar lo de las fotos, que las había visto, pero no me dejaron. Eran otros tiempos en los que según qué cosas, y más de según quién, no se podían contar. Pero… Bueno, al final, la pasada semana y la anterior, se ha dicho lo que yo hubiera contando entonces, sin decir yo nada ahora. Y lo ha dicho el hijo de ella, por lo cual no me queda más remedio que creer que el Karma existe, al escuchar a su hijo contando lo que ha contado, que es lo que, repito, no me dejaron a mi decir hace más de dos décadas. Por eso estoy de su lado incondicionalmente, cosa que no hace ella, Bárbara, que por otra parte dice que lo que pretende ahora es protegerle. Pues bien, si quiere protegerlo, como dice, que de un paso al frente diciendo que lo que ha dicho el chico es verdad».

José Manuel Parada dijo en el programa De viernes, que esta historia era más parecida a una película de Torrente que una historia real. Silvia sonríe con cierta amargura. «Más que de Torrente, es una historia de terror. Porque que un hijo tenga que hacer unas fotos a su madre con esa otra persona, como las que él hizo, además de grabarla, también con ella, y hacerlo con su consentimiento, es terrorífico. Por eso digo que ahora tendría que dar un paso al frente, colocarse al lado de él y decir que todo lo que ha contado es verdad».

Se casa

Silvia también es noticia porque se casa con su compañero del alma, el actor mallorquín Nando, con quien ha compartido su vida durante años. «Sí, nos casamos el próximo 22 de este mes, el día del Sorteo de la Navidad. No nos tocará el gordo, pero sí el mejor premio: unir nuestras vidas, espero que para siempre. Será una boda íntima, en Palencia, donde vivimos, pero con la mente puesta en Mallorca, a donde a lo mejor algún día regresamos».

Ni que decir tiene que Nando está también muy feliz. «No me tocará el gordo, pero si la flaca, y ella –se ríe–, tampoco se llevará el gordo, pero sí el flaco». Y en cuanto a futuro como actor, «ahora, viviendo en Palencia, Madrid, que es donde hay más posibilidades, está más cerca. Mientras tanto, tengo un trabajo».

También ha sido fin de semana de reencuentros, puesto que Silvia ha podido abrazar a viejos amigos, como el presentador de De viernes, Santi Acosta, al que conocía de cuando presentaba Salsa rosa, en cuyo plató ella estuvo varias veces. También se encontró con Nacho Palau, exnovio de Miguel Bosé, que estuvo en De viernes, «a quien conocí hace 30 años, pero que no veía desde hace veinte y pico… Y también conocí personalmente a Sandra Barneda y a César Muñoz, presentadores de Así es la vida, donde estuve el viernes y ayer, lunes, quiénes me sorprendieron gratamente por su simpatía y amabilidad».