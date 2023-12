Llama la atención por su belleza. Ubicada en un valle espectacular de la Serra de Tramuntana, la pequeña localidad de Orient posee un encanto y una magia que, con la llegada de la Navidad, se eleva exponencialmente. Conocidas en toda Mallorca eran sus 'Matines' en la iglesia de Sant Jordi, ubicada en lo más alto del núcleo que pertenece al municipio de Bunyola, pero que está muy ligado también a Alaró. Hace unos años se recuperaron, pero la pandemia frenó esa iniciativa tan simbólica dentro de la Nochebuena en la Isla.

Pero si algo ha marcado la tradición navideña de Orient ha sido su relación con unas de las figuras más icónicas de esas fechas y de la cultura popular: los Reyes Magos. Porque la tradición recuerda que los niños y niñas de Orient -hoy con una población fija casi testimonial-, pero especialmente los de Bunyola y Alaró sabían cuál era el punto de partida de Melchor, Gaspar y Baltasar antes de protagonizar unas cabalgatas que distan mucho de la pompa de las actuales y en las que la ensaimada era el plato fuerte y el regalo más dulce que llegaba en ese siempre mágico 5 de enero.

Panorámica de la población de Orient. Foto: Consell de Mallorca

A Bunyola y Alaró, los Reyes Magos llegaban desde Orient, que las separa poco más de una decena de kilómetros de cada una de las dos localidades destino de los Reyes Magos. En ese enclave reconocido como BIC (Bien de Interés Cultural) y parte del mapa de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad, además, se encuentra la finca y 'possessió' de Cals Reis, lo que nos da una pista más.

Placa de la calle dels Reis d'Orient. Foto: F.F.

Porque allí es donde los niños y niñas saben que viven los Reyes Magos durante todo el año. Aunque no se dejan ver, más allá de ese 5 de enero en el que ponen rumbo a los pueblos vecinos para colmar de felicidad a los más pequeños en la noche más mágica del año. Circula además, según la tradición oral, una frase que remarca esa relación. «Si no te portas bien, cuando pase por Cals Reis se lo diré...», decían a los niños y niñas que no se portaban bien los vecinos.

Ubicación de la calle dels Reis d'Orient, junto a la carretera Bunyola-Alaró. Foto: F.F.

La relación entre los 'Reis d'Orient' y esa singular localidad de la Serra queda plasmada con un reconocimiento especial hacia su figura y relevancia. No en vano, una de las empinadas vías que une la carretera principal (Bunyola-Alaró) con la iglesia de Sant Jordi lleva su nombre. La calle de los Reis d'Orient llama la atención de visitantes y curiosos y lanza un guiño especial a tres de los habitantes más conocidos de ese paraje montañoso de Mallorca, que abandonan por unas horas para cumplir los deseos y peticiones de los niños y niñas que se han portado bien.