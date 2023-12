Ya hay fecha l Calendario y escultura l USB fuera de uso...

Días atrás os conté que durante la gripe hemos estado leyendo hasta el último de sus renglones, Presuntos suicidas, un libro escrito por otros dos presuntos suicidas, Acromen y Durhas, a quiénes entrevistamos hace una semana en esta ventana abierta a todos, que es lo que pretendemos que sea esta página. Un libro muy recomendado, tanto por la historia –historias– que te vas a encontrar en él, como por lo que da que pensar, lo cual te va a venir muy bien, pues, como creo, todos somos uno presuntos suicidas, pero pasa que no todos estamos preparados para serlo. Por lo qué, cuánto más sepamos del asunto, mejor nos irá.

En el Círculo de Bellas Artes

Es un libro que solo tenemos tres o cuatro personas, pues los autores no quieren ponerlo a la venta antes de que no haya sido presentado al público, cosa que han resuelto poniéndose en contacto con Toni de la Mata, del Círculo de Bellas Artes, de Palma, quién no ha dudado en ofrecer, en nombre de la directiva, la sala para tal cometido, que será el próximo 15 de diciembre, a las 18 horas.. La dirección es calle Unió, número 3, de Palma.

La presentación del libro la hará María Francisca Morell, psicóloga y fundadora de AFASIB (Asociación Familias y Amigos Supervivientes del Suicidio de les Illes Balears).

Os recuerdo también que la sala no es muy grande, por lo que algunos tendrán que seguir la presentación de pie. Bueno, ¿y qué?, si lo que vale es asistir.

Pues nos vemos.

Calendario benéfico

Una Navidad más, el pintor mallorquín Guiem Darder ha hecho el calendario, como el año anterior, a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama. «Este es el décimo año que hago calendario a beneficio de algo, o de alguien, cosa que espero hacer hasta que me muera».

Ha cumplido los 90 años, y pese a los problemas que tuvo hace cierto tiempo a consecuencia de una caída, se encuentra bien de salud, «y en cuanto al ánimo, me siento muy optimista. Y en lo referente a pintar, pinto a diario… Tengo ya tantos cuadros y dibujos que pronto no vamos a caber en casa, por lo cual no descarto algún día hacer una exposición, posiblemente en el bar Indianápolis, en las paredes que hay junto a las mesas de billar.

Guiem, volviendo al calendario navideño, nos dice que «aparece una mujer mallorquina con rebosillo ilustrándolo, pues siempre, en los calendarios, hago una referencia a Mallorca». El almanaque está a la venta por 6 euros la unidad, y este año se han hecho unos 150. Se pueden adquirir, o bien en el bar El Altillo, que está al principio de la calle de Marqués de la Fuensanta, o en el citado bar Indianápolis, en la calle de Manacor, 47.

¿Desvandalizamos?

Se dice que Cort va a quitar las pintadas de las paredes –pues que sea rápido, ya que a cada día que pasa, hay más– y desvandalizar las esculturas repartidas a lo largo y ancho de la ciudad.

Si eso es cierto, desde aquí le pedimos a Cort que nos dé una prueba de que esa intención sigue viva. Le pedimos algo que está muy a la vista: que borre la pintura roja de la mano de la escultura del periodista Gafim, colocada en una de las columnas de la Plaça Major, un lugar por el que pasa mucha gente a diario. Y luego que sigan con el resto. Venga, a ver… Todo es cuestión de empezar. Luego que continúe por las del Passeig de Mallorca, sa Feixina (en muchas de ellas falta el nombre del autor), la del Cardenal Despuig, que sigue con la svástica en la manga, la de Antoni Maura, en la plaça del Mercat, etc.

KO con pegamento

Un usuario del bus de la TIB, concretamente del bus de la línea 11, el que hace el recorrido Palma-Sóller, nos envía una foto del enchufe USB colocado en un espacio del mismo, concretamente en el que están cuatro asientos encarados, a fin de que los usuarios carguen el móvil, tablet o portátil –o todo lo que se pueda cargar a través de USB–, un enchufe, de momento, inservible, pues alguien ha puesto pegamento en la ranura a fin de bloquearlo, cosa que ha conseguido, no solo bloquearlo sino dejarlo inservible. Y está así desde hace unas semanas. ¿Va a seguir muchas más en ese estado? Esperemos que, una vez localizado, y señalada la posición del enchufe en cuestión, los responsables se pongan manos a la obra y resuelvan el problema, pero ya. Y en cuanto a quien lo haya hecho, que pruebe con los enchufes de su casa. A ver cómo le va la vida sin poder contar con ellos.

Concierto benéfico

Y hablando de suicidas y de suicidios, Lino Salas, de El teléfono de la Esperanza, el medio que tanto ayuda a reflexionar a los presuntos suicidas, se pone en contacto con nosotros para informarnos que la recaudación que se consiga en el Concert de Nadal, a cargo de las agrupaciones de la Escola Fundacció més musica, que se celebrará en el Conservatori Superior de música mañana, domingo, 3 de diciembre, a las 12 horas, se destinará íntegramente a dar soporte a la labor que lleva a cabo dicho Teléfono, del que a diario hace uso mucha gente, sobre todo jóvenes que luchan contra la soledad y la depresión.