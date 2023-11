El actor y colaborador de 'Ultima Hora' Carlos Olalla protagoniza el anuncio de la lotería de Navidad

Con el lema No hay mayor suerte que la de tenernos, Loterías y Apuestas del Estado ha lanzado su tradicional spot publicitario para el sorteo de Navidad. El anuncio, a pocos días de su lanzamiento, ya ha tocado la fibra de muchos espectadores y, como suele ocurrir, por estas entrañables fechas navideñas, ha provocado un aluvión de compras de décimos para el próximo sorteo del 22 de diciembre.

Este año, el spot está coprotagonizado por laactriz alicantina Andrea Thurman y por el actor y escritor catalán Carlos Olalla. Ambos relatan una emotiva situación entre padre e hija. Carlos Olalla es uno de los rostros más conocidos de las series y cortometrajes de nuestro país, además de colaborador de este periódico. «Mi relación con Mallorca viene de lejos, ya que mi abuela era mallorquina y mi madre vivía en el Port de Sóller. Llevo a Mallorca en mi corazón», comenta Carlos Olalla, quien confiesa ser un apasionado y amante del mar. Cuando tenía 45 años, el actor y escritor sufrió un improvisado revés en su vida profesional. «Hubo un reajuste en la empresa en la que trabajaba y «me quedé en la calle. Mi madre, que hacía de figurante en algunos rodajes, me metió en uno y comencé a ir a los cástings. Aquello nos sacó adelante y comencé a tener propuestas de trabajo».

Pero hasta llegar a cosechar el éxito en la pequeña y gran pantalla, Carlos también pasó momentos de grandes dificultades económicas. Ya había participado en la serie El Tiempo entre costuras, pero «la vida de actor es difícil. En 2016 vivía con mi madre y un día llegué a casa y vi que no había nada en la nevera para comer y tampoco teníamos un euro, así que le dije a mi madre –la escritora Cristina Maristany– que me iba al metro a recitar poemas para poder comer y ella, con 84 años, me dijo que me acompañaba. La gente en el metro nos recibía con aplausos y un periodista del programa de radio La Ventana se lo comentó a Carles Francino. Me llevó y aproveché para denunciar a través de los medios tanto la precariedad laboral de los trabajadores del cine y el elevado IVA cultural. Aquello tuvo repercusión».

En su amplio currículum como actor, Carlos Olalla ha participado en 44 largometrajes como Ocho apellidos marroquíes, Polvo o Yo soy la Juani, entre otros, y en torno a 50 cortometrajes y más de cien series, entre ellas Cuéntame, Hospital Central, Elite, Acacias 38, El Príncipe, Velvet, La que se avecina o Sin tetas no hay paraíso, entre otras. Respecto al anuncio navideño de la lotería, Carlos se deshace en halagos hacia su compañera de rodaje. «Andrea Thurman es una mujer maravillosa y generosa. Ha sido una grabación inolvidable».

Su teléfono suena. «No paran de llamarme y enviarme wasaps los amigos, diciendo que han visto el anuncio. Incluso me escribe gente de los que no sabía nada de ellos hace años». Es un momento que Carlos lo vive con alegría. «Compro décimos de lotería de vez en cuando y para Navidad 5 ó 6 y nunca me ha tocado. Pero la grandeza de la lotería es que un papel tan pequeño nunca ha dado tantos sueños. De hecho, con este anuncio a mí me ha tocado el gordo de Navidad. Es un regalo de la vida que viene cuando menos te lo esperas».

En la actualidad, Carlos Olalla sigue sumando experiencia y disfrutando de la escritura, otra de sus grandes pasiones. «De Mallorca, echo de menos el mar y la Serra de Tramuntana, así como todo lo que rodea al mundo del archiduque Luis Salvador. De hecho, escribí una poesía novelada sobre su fascinante vida».