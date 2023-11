Recorriendo Mallorca por la costa

Tere Prior, presidenta del club deportivo +Qtrail, está a punto de culminar la vuelta a pie a Mallorca por etapas, pero por la costa, que comenzó el primer fin de semana de este año. «Me inspiré en la lectura del libro Mallorca cerca del mar, escrito por los hermanos Vicenç y Joan Sastre, expertos en el campo de las excursiones y de la naturaleza. También me inspiré en lo que me contó una pareja, Santi y Joana, miembros del Club, que habían hecho algo parecido, pero no tan cerca del mar como yo pretendía. Así que, tras haber trazado la ruta, añadí la primera etapa en el tablón de anuncios del club, por si alguien se quería apuntar. Y algunos lo hicieron, entre ellos Nuria, que realizó conmigo todas las etapas hasta ahora. Solo resta una, que haremos el próximo día 19 de los corrientes, con salida de Son Verí y llegada, alrededor de las 12 horas, donde se encuentra la rosa de los vientos del Molinar, que fue desde donde partimos aquel lluvioso 8 de enero de este año. Una vez que concluyamos esta última etapa, habremos recorrido 600 kilómetros con 20.000 metros de desnivel positivo». Tere, que como hemos dicho, nunca estuvo sola en cada uno de los tramos que hizo, «puesto que, repito, algunas personas nos han acompañado en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y más etapas, pero el completo, insisto, lo hemos hecho Nuria Julián y yo, ambas veteranas, de más de 50 años», subraya. En cuanto a cómo se organizaron, dice que «no ha sido fácil conciliar horarios, transportes... pero, afortunadamente, y a base de paciencia, lo hemos conseguido en el plazo previsto».

Con el mapa en el móvil Así pues, han sido 20 mujeres y nueve hombres –29 personas en total– los que han participado en esta experiencia, apuntándose a alguna de sus etapas, «siendo la de 29 kilómetros la más larga, y de diez la más corta, y el desnivel mayor de 1.600 metros. Y, en cuanto a la dureza del recorrido, «la encontramos en el de la Serra de Tramuntana, con pasos, a veces, casi imposibles de salvar, y con zonas dónde, previamente, tuvimos que pedir permiso para pasar. Y como no podía ser de otro modo nos hemos encontrado con días de lluvia, de calor extremo. Y también días con algún que otro sustillo, con etapas que acabábamos de noche, con alguna que otra caída… En fin, eso han sido pequeñas anécdotas para el recuerdo, y te ayudan a saber cómo actuar si se vuelven a repetir». Durante la conversación, Tere nos cuenta que en el recorrido solía guiarse por el mapa «que metí en el móvil con el fin de tenerlo más a mano, lo cual me fue muy bien, pues ante cualquier duda, o eventualidad, lo consultaba». Luego nos adelantó que a lo largo de 2024 «intentaremos editar un cortometraje-documental sobre esta experiencia, más que nada para dar a conocer la grandeza del deporte y sus valores, así como la belleza de Mallorca». Los protagonistas Por último, Tere nos recordó que, «en 2019, como Club realizamos otro reto llamado Reto50milesMallorca, consistente en ascender las cimas más altas de la Isla, y que yo realicé, además, porque ese año cumplía 50 años». Como hemos apuntado al principio, la llegada de la última etapa, la 31, será a las 12 horas. Finalizada la misma, para celebrarlo, haremos una picadita. ¡Y a pensar en otro proyecto!». Y para que conste, Tere nos facilita los nombres de las personas que en distintas etapas las acompañaron a Nuria y a ella, y que son: Julieta Aquino, Marga Rodríguez, Úrsula del Valle, María Mera, Mary Alanes, Fan Yun Chiu, Antonia Roca, Caty Pons, Carmen Soler y Paulita. Y los chicos, Félix Fernández, Ramón Mulet, Fernando Calderón, Miguel Justicia, Miquel Ferrer, Juan Rodríguez, Biel Ferrer, Pep Nicolau y Germán Helling.