Maternidad en redes sociales: «Esto es difícil y nosotros lo contamos, sin tapujos»

Ser madre no es tarea fácil, sobre todo al principio. El cambio de vida radical, la avalancha de nuevas responsabilidades, los miedos, las dudas, las complicaciones inesperadas y la factura emocional que todo ello acarrea complica en buena medida el aparentemente sencillo hecho de ser mamá. En los últimos años, las redes sociales se están alzando como plataforma para hacer comunidad entre ellas y compartir experiencias y consejos. Aquí, en la Isla, algunas mallorquinas se unen a ello y se ponen delante de las cámaras para romper con la idealización y mostrar la maternidad más real.

Es el caso de Alejandro Barbancho e Irene Merino, padres de cinco hijos, tres de ellos trillizos de apenas año y medio. Eran ya consumidores de redes sociales y al enterarse de que esperaban, no uno, sino tres bebés a la vez, se animaron a contar su propia historia bajo el nombre de @mamapaganade5. Ha evolucionado con el tiempo, pero siempre se enfoca en los desafíos que se les van presentando como padres: la prematuridad, el no dormir, la conciliación, la depresión posparto… «Recibimos preguntas de gente de Mallorca y de toda España», reconoce Irene, a lo que Alejandro apunta: «Nuestro perfil es crudo, esto no es un camino de rosas, es difícil y lo contamos, sin tapujos». Lo hacen a través de fotos, reels y stories de su día a día a través de Instagram, contenido del que se encarga principalmente Irene, en los pocos momentos que le dejan libres sus cinco hijos. «Las siestas de los niños las aprovecho mucho», confiesa con una media sonrisa y dos niños en brazos.

Irene Merino y dos de sus hijos, en casa. Foto: T. Ayuga.

Irene es una heroína cotidiana, pero, dice, no una superwoman. «En las redes se puede dar la imagen de madre perfecta y eso es contraproducente. Parece que tenemos que llegar a todo y, si no, no somos buenas madres», expone. Por ello, apuesta en su cuenta por asumir las limitaciones y evitar los juicios: «No hay que ser madres perfectas ni disfrazarse detrás de un personaje que no somos. Hay que ser madres reales. Eso es lo que quieren y necesitan nuestros hijos».

Precisamente, de madres reales está compuesto ‘Wonder Moms’, un grupo de Facebook, unas 10.000 madres de Mallorca. Su creadora, Giovanna Raya, lo puso en marcha cuando se quedó embarazada de su segundo hijo: «Todos estaban compuestos de gente de todo el mundo, yo necesitaba algo en Mallorca, para hablar y quedar con mujeres de la Isla, que me pudieran dar consejos sobre tiendas o expertos a mi alcance». El grupo tuvo un crecimiento exponencial.

Giovanna Raya, creadora de 'Wonder Moms'. Foto: J. Morey.

Giovanna no ha dejado de moverse desde entonces, y ha organizado quedadas entre madres, traspasando la pantalla virtual, consiguiendo cupones de descuento de tiendas de Mallorca para las integrantes, y hasta hace entrevistas en directo con expertos sobre abogacía familiar, psicología o sanidad, que responden a las preguntas más frecuentes de la comunidad. «Siempre mantengo que la información es poder», y las madres, asegura, «necesitan empoderarse y creer más en ellas mismas».