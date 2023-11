‘La buena batalla’ del actor Fran Fiol

Se alzó con uno de los titulos de belleza más preciados, como Mister Baleares 2009, fue portada de la revista Men´s Health y modelo, y actor de telenovelas en Colombia y México. Fran Fiol (Palma 1986) presenta el sábado su libro, La buena batalla. Una obra en la que se desnuda y relata todas sus vivencias.

Durante su niñez conoció el mundo del esoterismo, cosa que trajo un cúmulo de incertidumbres y complicaciones a su vida. Fue adolescente feliz y popular con un buen curriculum académico hasta que dejó la universidad por el fútbol profesional. Tras una corta carrera en Rumania lidió con problemas de depresión y pensamientos de suicidio. Intentando salir adelante, practicó brujería durante ocho años.

En 2009, Fran Fiol inició una aventura como modelo y actor, durante más de 10 años. Alcanzó el éxito profesional y viajó por todo el mundo hasta «cansarme de la banalidad de la vida», comenta. En una de esas etapas estuvo cerca de entrar en prisión por actos consecuentes al mal carácter que llegó a desarrollar. Su testimonio incluía drogas, promiscuidad sexual y amor al dinero. Tras el periplo por Latinoamérica decidió abandonar todo y regresar a su tierra natal, Mallorca donde actualmente estudia teología para obtener las respuestas anheladas.

La parroquia Sant Antoni Abad, de Son Ferriol, acoge el sábado, día 11 de noviembre, a las 17 horas la presentación de su libro. «En ‘La buena batalla’ me desnudo espiritualmente. No como algo místico sino en cuanto a intelecto y voluntad. Lo presento en la parroquia de Son ferriol, mi barrio de toda la vida, y porque el padre Guiem Rosselló se ha convertido en mi amigo». Pese a salir con bellas y famosas mujeres no ha encontrado el amor de su vida, aunque también «mujeres de poder, me han hecho varias propuestas deshonestas». Actualmente, Fran Fiol estudia Teología en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (Isucir). «Es mi vocación. He tenido tantas evidencias a favor de Dios que estaría loco sino creyera».