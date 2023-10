Carril bici y pintadas, más de lo mismo l Arte l Pro Hadas Kids

Leímos hace unos días que en los planes de Cort está dar una solución al carril bici de Blanquerna. Eso sí, ha de andarse con tiento, y más cuando la Unión Europea los está promocionando a lo largo y ancho de su territorio, lo cual, si eliminas algunos, podría volverse en contra a la hora de pedir subvenciones.

Vale. Nos parece muy bien lo de la Unión Europea. Ahora bien, insistimos en lo de siempre. Este carril bici está en una calle peatonal, por la que caminan niños, gente mayor –algunos con problemas de movilidad–, invidentes que, ¡ojo! no ven la señalización del carril bici… Aparte, dicho carril bici supone un más que hipotético peligro para las personas que se sientan en las terrazas de los bares y restaurantes, dado que la distancia entre el susodicho carril bici y las señales amarillas, que marcan el límite de las mencionadas terrazas, es de 67 cm. Vamos, que estás cenando, y sientes pasar las bicis, lo patinetes… ¡A 67 cm!, lo que significa que al menor descuido, equivocación, fallo mecánico, etc., el conductor de cualquiera de esas máquinas puede terminar encima de la mesa de los de la terraza, con los problemas –y contusiones– que esto puede acarrear. Además, dicha calle, viniendo de Santa Pagesa, termina en las Avenidas, ya sin carril bici, por lo que los del patinete y las bicis deberán de circular por la acera, entre los viandantes.

Por ello, entendemos que la Unión Europea no promociona ese tipo de carril bici que, además, muchos lo usan sin llevar el chaleco reflectante, o haciendo el ‘caballito’, o yendo a más velocidad de la permitida, o a veces, entrando y saliendo de él como les viene en gana, o circulando fuera del carril-bici. Y, ya decimos, Blanquerna es una calle peatonal, como lo son Oms, Sant Miquel o Nuredduna.

Por tanto, no entendemos cómo esta circulación motorizada, o sobre ruedas, sigue funcionando en calles peatonales más de cien días después de que el nuevo gobierno municipal tomara posesión de sus cargos en el Ajuntament. Y no será porque al responsable de Movilitat no le hayamos invitado a que se dé una vuelta por esas calles, hable con la gente o compruebe él mismo cómo es caminar entre patinetes y bicicletas… Hace una semana denunciamos que a día de hoy se siguen vandalizando esculturas y paredes de Palma, muy a pesar de las intenciones de Cort de borrarlas y, en un futuro, vigilar a los grafiteros furtivos con drones.

Entre las últimas que han recibido la visita de los pintamonas, la que ven, sita en una de las rotondas de Alfons el Magnànim, a un tiro de piedra del Conservatori de Palma. De verdad que no sabemos lo que pretenden tales individuos, como tampoco entendemos cómo Cort no pone fin a esta salvajada. Al exalcalde José Hila lo criticamos mucho por eso. Pues bien, su sucesor tampoco consigue acabar con esta práctica. Pues ya toca.

Arte

El pintor Luis Maraver está en China invitado por Huellart y el Shanghai Institute of Visual Arts, donde es profesor honorario el artista mallorquín Carlos Morell. Ambos están compartiendo talleres con alumnos universitarios, a la vez que expondrán sus obras dentro del proyecto de intercambio de artistas españoles que organiza Huellart.

«Shanghai es fascinante –asegura Maraver–. Estando aquí me siento muy valorado, ya que la gente aprecia el trabajo. Estoy dando clases magistrales a alumnos de tercer año. Te escuchan con mucha atención, admiración y respeto. Es una ciudad muy moderna y tecnológica, donde ya no se emplea el dinero en metálico y todo se hace desde el móvil y el reconocimiento facial», nos dice en forma casi telegráfica, dado que las comunicaciones no son las mejores. En cuanto a Carlos Morell, «se ha situado realmente a un gran nivel», apostilla.

Y hablando de Arte, os recomiendo que deis una vuelta por el hotel Artmadams para conocer la obra del pintor pamplonica Pedro Paiva que, bajo el título La elegancia del agua, expone hasta el día 25 en una de sus salas. Son obras interesantes y variadas, en las que destaca el colorido y la temática, pájaros, zapatos, caballos, conejos, corderos y girasoles… Incluso el artista hace un guiño a Frida Kahlo. Pedro Paiva suele estar por las tardes, entre las 19 y 21 horas.

Bonita causa

La Fundación Hadas Kids regresa al ruedo de los eventos solidarios haciendo mucho ruido, ya que la tercera edición de Kids for Kids, que tendrá lugar mañana, domingo, en la plaza de Pere Garau, a partir de las 12 del mediodía, y que pretende reunir a la familia, va a ser espectacular en todos los sentidos.

Porque, por una parte, estará la paella condimentada por excelentes y conocidos cocineros, como Rubén Novella, ganador de la Mejor Paella Nacional 2019; Emilio Bornay, ganador a la mejor Tapa Garstro 2014; y David Carmona, chef del Puro Beach Illetes y Maestro Arrocero. Y para que no falte de nada, contarán, además, con Anabella García, embajadora del KmO; Sebastián Grimalt, de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (Ascaib); y Turquesa Catering, Xutipesca y el Ajuntament de Palma. Y para endulzar la diada, cuentan con la colaboración de Eléelá, helados y dulces marroquíes de Hafida (Binissalem).

A todo eso, sumemos el mercadillo artesanal, a cargo de DAHA, Lola Fritz Studio, Es Raconet, Rocknrollbabydoll, Denise Yanczyk, Talis Brand, Amadeo Orellana, Dryas Handmade y muchos más, y la animación infantil, de la que se encargarán Los Crazy Clowns, pinta caras por Kontemporáneo, talleres y juegos. Y a ello sumemos la música en vivo, a cargo de Sam Connors, La Astilla, Gerónimo Serena, Susana Lois, Manena Duel, Mariana Frauca, David Smile y Libel (Maria Roger).

¡Ah!, y Alejandra Catalán presentará, y firmará, su poemario, Una sonrisa a la tristeza. Por cierto, a lo largo de esta jornada, se hará una recogida de pantalones vaqueros usados, que los niños de la Fundación reconvertirán en bolsos, delantales, etc., algunos de los cuales, confeccionados con antelación a este evento, encontraréis en el mercadillo.

Así, pues, mamás, papás, niños, abuelos y abuelas, pasad un gran día acudiendo a este evento, en el que también es esperada la gente joven, con lo cual ayudaréis a los niños y niñas de la Fundación Hadas Kids, niños en riesgo de exclusión social, ya que la recaudación de esta jornada festiva será de una gran ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Y si no puedes asistir, participa con una donación: C/C ES54 0061 0029 1117 2698 0114.