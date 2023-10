El hombre que por ahora no se puede morir l Cuidado, el Arte mueve el mundo

Este jueves 19, Roig de Diego presenta La maldición de las pestañas y El presunto asesino del hijo de Dios, comedia, monólogo, teatro… como prefieran. Es una obra, como verán, que gira en torno al hombre y sus circunstancias. Un hombre cruel, un asesino, al que esas circunstancias han llevado hasta ahí; ya que, de no haber sido por estas, hubiera sido otro que nada tendría que ver con el que es.

Este espectáculo –recuerda Roig de Diego– se estrenó (por casualidad) en la Nit de l’Art del año pasado, en el Auditori de la Fundació Sa Nostra, en la calle Concepció.

«No fuimos conscientes de la coincidencia y, a pesar de no poder contar con ningún amigo pintor, ni nadie relacionado con el Arte, llenamos la sala, lo que significa que el espectáculo fue un éxito. Por lo que decidimos seguir, creando una compañía y una gira que, tras un parón en boxes de nuestro primer actor, echa a andar otra vez en la Factoria de So, Cases de Son Llaüt, s/n, 07320 (Santa María del Camí, Mallorca).

Como un tobogán

Se trata de un espectáculo –explica Roig de Diego– «basado en dos monólogos míos, enlazados, formando un único show. Y son monólogos porque los interpreta un único actor cada vez, comenzando Dani Ginebroza. Le sigue, en el texto principal, Xisco Ródenas, un inmenso actor, formado en París y curtido en series nacionales y locales; entre otras, la emitida a través de IB3, Llàgrimas de sang, en la que encarnó al malísimo de la serie, posiblemente una de las más exitosas de las emitidas por dicha cadena».

Quienes ya lo han visto aseguran que con este espectáculo la gente se va a sorprender. «Cuando hablas de monólogos», retoma la palabra Roig de Diego, «la gente piensa en derivados de la Stand up comedy, o sea, algo ligero y divertido. Pero esta obra es puro teatro, en la que hay mucho humor y la gente se ríe mucho. Pero es un espectáculo como un tobogán. Quiero decir que, en ese ‘sube y baja’, hay espacios para la reflexión, la crítica social, el humor descarnado y el desenlace final. Como digo, solo hay dos actores, pero en él intervienen músicos, no en directo, pero sí con su música; me refiero a Carlos Gramage, conocido protagonista de los musicales de Dagoll-Dagom, quien me musicó y adaptó una canción que compuse, y que es vital para el argumento; y Jaime Gordiola, cantando un tema entre vídeos que constituyen una escenografía que completa la historia, además de ser figurinista, coreógrafo, etc.; contando también con efectos visuales, y, por encima de todo, con una enorme ilusión de todo el equipo».

Otros proyectos

Por otra parte, Roig de Diego tiene en marcha en la Isla otros proyectos, ya sean en los campos del Arte y de la escritura (novela y teatro), «por lo cual, por ahora», dice «no me puedo morir». Porque además, en breve, con otro proyecto artístico que tiene que ver con la Fundación Vicente Ferrer, viaja a la India, «lo cual, unido a que hasta hace poco, pensando en la Nit de l’Art, he dedicado parte de mi tiempo a la plástica, y que además he cambiado de galería, tengo retrasado mi libro sobre mis experiencias a lo largo de la vida. No es un libro político, pero a todos nos marcó la política, aunque lo peligroso es caer en la nostalgia. Lo digo porque todos llevamos dentro un Cuéntame. Por ello, hay que ser crítico, positivamente hablando. Sí, crítico con el pasado, pero también con el futuro y el presente. Y en cuanto a los políticos… pues de los viejos ni nos acordamos, y de los de ahora… Bueno, creo que, ahora, en política ha fallado la pedagogía y está sobrando el exceso de mercantilismo, en el sentido de ‘vótame y hasta dentro de cuatro años, cuando volveremos a hablar’», en lo que estamos completamente de acuerdo con él.

...y, además, la radio

Por otra parte –apostilla– «en lo que a teatro se refiere, tengo bastantes prebocetos hechos. Xisco Ródenas ya me está pidiendo el siguiente, pero le digo que tranquilo, que todo llegará, porque yo no puedo estar en todo. Por eso pienso que ahora mismo no me puedo morir».

Y es que –entendemos tras escucharle– son demasiadas cosas para un hombre solo. Porque a todo esto, lo cual no es poco, hay que sumar la radio que hace con su amigo Xisco Barceló, asistir a actos, leer, atender a la familia y a la gente que le quiere…

Pues te deseamos larga vida, amigo. Y a los que siguen esperando de ti, que nos son pocos, paciencia.

Viajes y paisajes

lHasta el próximo 12 de noviembre, en el centro cultural Es Centre (carrer Església, 1, de Selva), Gisela Hammer presenta la exposición Cuidado, el Arte mueve el mundo. Para esta, ha colgado de sus paredes cuarenta obras inspiradas en sus viajes –sobre todo los que ha hecho a distintos países de África, como Etiopía, Tanzania, Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona, que no son pocos–, entre las que podemos encontrar rostros, gestos, miradas, costumbres y paisajes de pueblos y lugares de ese continente que tan bien conoce, no solo por haber estado allí, sino por haberse relacionado, convivido, con la gente que vive en el lugar, lo cual le permite trasladarlos a la tela con su sello tan personal, lo que las hace identificables apenas se ven. «Son países con poco turismo, en los que conocí gente que aún vive su vida tradicional, sin verse influida por factores externos».

Además, podréis contemplar cuadros pintados en Mallorca, sobre todo de la zona de Selva, que también conoce bien, «pues es donde vivo».

Obras con alma

Es una exposición, fiel al estilo de Gisela, en la que destacan sus característicos grandes trazos y, sobre todo, su colorido, lo cual no quita que cada obra tenga su alma que la hace distinta a las demás. Al menos, esa es la impresión que nos causó la exposición; por eso les recomendamos que la vean. De paso, salen de casa y visitan una bella localidad del interior de la Isla. Tienen tiempo hasta el 13 de noviembre.

La pintora germana afincada en Mallorca, Gisela Hammer, expone sus obras en Es Centre, de Selva, hasta el 12 de noviembre. Así que pasen y disfruten.

Por cierto, a Gisela le preguntamos el porqué del título Atención, el Arte mueve el mundo, y nos lo razonó: «Es la emoción, tocando a la gente en lo más profundo de su corazón, y no la razón, la que mueve el mundo. Porque», añade, «cuando los corazones son capaces de captar cosas nuevas, las ideologías terminan cambiando. Y mis cuadros, creo, pueden contribuir un poco a ello, por lo que recomiendo una segunda mirada».