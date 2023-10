I Premis Gastronòmics Mallorca, una gala con buen sabor

Son Amar acogió este martes la entrega de galardones de la primera edición de los Premis Gastronòmics Mallorca. Una gala a la que asistieron más de un millar de personas entre los que se encontraban rostros conocidos de la sociedad isleña. La iniciativa, que reconoce la excelencia de los mejores chefs y establecimientos de restauración en la Isla y la labor de quienes promueven el sector agroalimentario, ha sido organizada conjuntamente por la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), Ser Radio Mallorca y Ultima Hora, con el patrocinio de CaixaBank, Fundació Mallorca Turisme, del Consell de Mallorca; Coca-Cola y Damm, y la colaboración de Blau Hotels, Makro y Ascaib.

El cocinero Ferran Adrià fue el padrino de esta primera edición de los Premis Gastronòmics Mallorca gracias al apoyo de CaixaBank y su acuerdo con El Bulli Foundation, que desde 2015 trabajan para desarrollar proyectos conjuntos con un eje principal: la innovación.

Tras la bienvenida a los premiados e invitados –durante la cual Diabéticas Aceleradas realizaron una performance en la que elaboraban panades–, y el protocolario posado en el photocall, la entrega de galardones arrancó con los presentadores Miguel Vera e Isidro Montalvo, y se dio paso a una interesante intervención del cocinero catalán más internacional, Ferran Adrià, quien hizo un rápido repaso de sus inicios y analizó cómo ha cambiado la gastronomía en los últimos años. Anécdotas y reflexiones que captaron la atención del público. «La gastronomía en España es muy importante y protagoniza la hemeroteca de la gastronomía a nivel mundial», señaló. Y destacó que «estos premios sirven para empoderar y dinamizar el sector».

Ferran Adrià, durante su discurso.

Tras el discurso de Adrià, se procedió a la entrega de los premios, piezas exclusivas realizadas por el escultor Ernesto Rodríguez, inspiradas en la posidonia.

Josep Roquer, delegado de Prisa Media en Balears; y Gabriel Mulet, manager de Sostenibilidad y Comunicación de Coca Cola en Balears, fueron los encargados de entregar los cinco premios en la categoría Bar, que recayeron en Vermutería La Rosa, bar Can Biel Felip, Bar Bosch, Borja Salas (Araby Coffee Roasters) y Brassclub.

César Amable, presidente de PIMEM Restauració; y Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, hicieron entrega de los galardones en la categoría Promoció Agroalimentària, que recayeron en Feria Horeca Balears, Can Company, Andreu Genestra, Fornet de la Soca y Bodegas Macià Batle.

Un millar de personas disfrutaron de una gala llena de humor y música.

En la categoría Cuina i Gastronomía, Pedro Rullán, consejero delegado del Grup Serra; y Ferran Hidalgo, responsable de Patrocinio y Relaciones Externas de Estrella Damm en Balears, entregaron los premios, que recayeron en Cristina Pérez (restaurante Schwaiger), Santi Taura, Tomeu Caldentey y Restaurante Andreu Genestra. Ferran Adrià y Dolors Feliu, directora de Banca Retail CaixaBank en Balears, fueron los encargados de entregar el Premi Millor Chef Revelació, que correspondió a Javier Hoebeeck (Restaurante Fusión 19).

La gala de entrega de esta primera edición de los Premis Gastronòmics Mallorca contó con las actuaciones del humorista Agustín ‘El Casta’, del también humorista y cantante Jaime Gili, y los cantautores Bruno Sotos y Jaime Anglada –este último interpretó primero un tema junto al pianista Sergio Llopis, y otro después acompañado por los chefs Marc Fosch, Santi Taura, Tomeu Caldentey y Andreu Genestra, quienes interpretaron Don’t ask me why?, canción compuesta por la paz en Ucrania–. Estas actuaciones artísticas salpicaron de música y humor la velada.

Como broche de oro y para finalizar la gran gala, premiados, organizadores y colaboradores subieron al escenario para realizar una gran foto de recuerdo de esta primera edición de los Premis Gastronòmics de Mallorca. Y de nuevo, Diabéticas Aceleradas animaron a todos los asistentes a bailar al ritmo de Panades. Jordi Mora, presidente de PIMEM, cerró el acto y, tras felicitar a todos los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible la gran gala, anunció que ya se trabaja para los Premis Gastronòmics Mallorca 2024.

Recepción en el Consolat de la Mar. Los galardonados con los I Premis Gastronòmics Mallorca; los organizadores y patrocinadores de estos premios; y el cocinero Ferran Adrià fueron recibidos ayer en el Consolat de la Mar por la presidenta del Govern, Marga Prohens. Al acto asistieron también el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Los tres representantes institucionales coincidieron en destacar la importancia de estos premios, que son un auténtico impulso para el sector de la restauración en la Isla.

A continuación, se ofreció una degustación de productos mallorquines, servidos por alumnos de primer y segundo curso de Cocina y Restauración de la Escola de Hostelería de les Illes Balears, y dos dulces propuestas de la chef marroquí, Ahlam Bahri, a base de algarroba y almendra.

Los premiados

Categoria Bar

Premi Cultura de Barra

Vermutería La Rosa

Premi Millor Variat

Bar Can Biel Felip

Premi Millor Llonguet o ‘pa amb oli’

Bar Bosch

Premi Millor Barista

Borja Salas (Arabay Coffee Roasters)

Premi Millor Cocteleria

Brassclub

Categoria Promoció Agroalimentària

Premi Mecenatge i Patrocini

Feria Horeca Balears

Premi Producte Local i Proximitat

Can Company

Premi Divulgació i Promoció de la Gastronomia Mallorquina

Andreu Genestra

Premi Millor Forn o Pastisseria

Fornet de la Soca

Premi Millor Vi o Bodega

Bodegues Macià Batle

Categoria Cuina i Gastronomia

Premi Millor Cap de Sala

Cristina Pérez (Restaurante Schwaiger)

Premi Millor Xef

Santi Taura

Premi Millor Trajectòria

Tomeu Caldentey

Premi Millor Restaurant

Restaurant Andreu Genestra

Premi Millor Xef Revelació

Javier Hoebeeck (Restaurante Fusion 19)