Una lectura recomendada l Un domingo solidario l Aniversario

Este martes, a las 19 horas, Helena Cueto presentará su libro, Paz en busca de su inocencia. Será en The Backyard, (Sa Font 18, Llucmajor). La velada estará amenizada con la actuación en directo de Toni Bou.

Cuarenta años

De la autora y del libro que estaba escribiendo, que es el que hoy presenta, os hablé hace unos cuatro meses, a finales de junio. Por entonces nos decía, refiriéndose al libro y a ella: «Soy Paz, pero también soy Luisa, Juana, Paula, Gema, Conchi... Soy una más de tantas mujeres a las que callaron la voz. Desde muy temprana edad, abusaron de mí en el jardín de un restaurante. El autor, un desconocido. A través de mi libro, Paz en busca de su inocencia, me he dado cuenta de que muchas/os hemos pasado por situaciones similares, que también intentamos crecer con ello sin que afecte a nuestro alrededor, y que nadie note lo que callamos por miedo a no ser comprendidos... O que nos hicieran sentir culpables de ello. Cuarenta años han sido los que he necesitado para sacar todo cuanto llevaba escondido dentro de mí, años de abusos por parte de parejas, compañeros de instituto y colegio, desconocidos, entre ellos un monitor en un campamento de verano... Años y años creciendo entre sombras y tinieblas hasta caer de repente en el infierno».

Cómo es él

Helena, que esta mañana estará en un colegio de Llucmajor, «dando charlas a diferentes cursos en torno al bullying y a la falta de comunicación, lo que hace que callen, que guarden lo que sienten, lo que al final causa un conflicto, en el sentido de que quien calla se crea frustración, lo cual suele derivar en agresiones físicas o verbales. O, en el caso de ellas, que con el silencio se convierten en sumisas o pasivas, todo por miedo a represalias».

Nos dijo también en aquella ocasión que «he vivido casi toda mi vida en el infierno, en mayor o menor grado de abuso, con diferentes demonios. Hasta que conocí al ser supremo, al narcisista con rasgos psicópatas. Ese tipo de Ser, como yo lo denomino, y que es el peor personaje que se puede cruzar en tu vida, me volvió loca, me hizo vivir una realidad totalmente distorsionada de la verdad… Porque me tenía la mente tan confundida que ya dudaba hasta de cómo me llamaba. Por eso me perdí a su voluntad, olvidándome de mí, mientras que él se crecía, a la vez que yo me apagaba, hasta que, psicológicamente, me ganó la batalla. Cualquier cosa era excusa de discusión y humillación. Lo que antes se quedaba en casa ahora trascendía. Era tal el abuso, que me aisló por completo de todo mi círculo, tanto de amistades como familiares. Y una vez que eso pasa, llegan las agresiones... A menudo me dejaba inconsciente después de ahogarme... Sí, eso pasó más de una vez. O me rompía cuadros encima, o me lanzaba objetos, o bien me cogía con fuerza de mis brazos dejándome cardenales en ellos... Por no hablar de las violaciones. Sí, ese era mi día a día. Me convertí en una muñeca, siempre bonita, perfecta y disponible para él, pero no tenía voz, y mucho menos voluntad. Cualquier cosa que fuera diferente a lo que él quería era motivo de agresión. Todo eso hizo que me convirtiera en una adicta a ese cielo e infierno al que sucumbí en algún momento. Y es que el maltrato no es de un día para otro; es algo que te hacen 24 horas al día. Empieza de forma sutil; tanto, que la primera agresión la excusas, porque te hacen vivir una relación idílica de amor: la típica relación donde la princesa es salvada... solo que en la realidad solemos terminar quitadas de en medio».

Sin miedo a ser juzgada

En este libro, primero de la trilogía que quiere publicar, habla de su infancia y adolescencia, «que es», decía también por entonces «donde está la clave de por qué callamos tanto, repetimos patrones con las parejas, e incluso con amigos/as».

Por último, nos aseguró que si decidió escribir su historia «fue porque ya no siento vergüenza, ni miedo a ser juzgada. En todo caso, eso lo deben sentir las personas que me han humillado, vejado, violado, agredido, manipulado y anulado. A quienes les tengo que agradecer que, las mierdas que me hicieron tragar, las he convertido en luz y esperanza para aquellas otras personas que creen que no hay salida, demostrándoles con mis libros que sí la hay... Que hay más caminos. Solo que hay que mirar desde la calma».

Helena destinará, de cada libro que venda, 2 euros a la Asociación Superhéroes (un niño, una sonrisa) y otros 2,5 al hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona. «Y es que pertenezco a Spibairon, donde nos vestimos de superhéroes y llevamos regalos a los peques de ese hospital».

Fundación JoyRon

El pasado domingo, en el Go Karting, de Magaluf, la fundación benéfica inglesa JoyRon, bajo la denominación Family Fun & Go Karting, organizó un mercadillo con el fin de recabar fondos destinados a niños de Balears en situaciones no privilegiadas o, si lo prefieren, hijos menores de familias en el umbral de la pobreza.

La historia nos la cuenta la escritora, actriz y directora de cine y teatro Katheleen Bendelack, que acudió al evento con el fin de colaborar vendiendo uno de sus libros publicados, Alex, el conejo que perdió la sonrisa, que es una historia de superación; además de dos cuentos que también han sido escritos por ella, donando una parte de las ventas a dicha Fundación. Esta, además, había puesto a disposición de los visitantes castillos hinchables y payasos de La Sonrisa Médica; organizó rifas, e incluso una comida, todo con un único objetivo: recaudar fondos que invertirán al cien por cien con el fin de llevar una sonrisa –así rezaba uno de los carteles desplegado en el recinto–, además de consuelo y apoyo esencial a esos críos, y más cuando, como quien dice, tenemos a la vuelta de la esquina las Navidades, en las que intentarán que ningún niño se quede sin regalo.

Muchas actividades

Manu Blanco nos adelanta que el próximo día 22 del corriente celebran la Gran Diada del 25 aniversario de Radio Murta, emisora del Grup 4. El evento, que tendrá entrada libre y que comenzará a las 10 de la mañana, finalizando sobre las 20 horas, tendrá lugar en el Cuartel del General Luque, de Inca.

Manu añade que a lo largo de la jornada se sucederán una serie de actividades con las que los asistentes disfrutarán mucho. Entre ellas, destacan las actuaciones de Naipes, Emboirats, Xilvar y Madò Pereta, además de sesiones de baile de salón en las que participarán alumnos de distintas escuelas de baile. Sesiones a las que también se podrán sumar todos aquellos a quienes les apetezca, juegos para los más pequeños, animaciones diversas… «Y, para que no falte de nada, a precio muy módico se servirá a los asistentes una fideuà, en principio calculada para 800 personas, pero que podemos ampliar sin problemas al millar».