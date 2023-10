«Soy mujer empoderada, pero no feminista»

Joven y sobradamente preparada para triunfar en el mundo de la moda, Estela Almodóvar (Elche 2004) ha sido elegida Tourism Model Spain 2023. Un evento que ha tenido lugar este fin de semana en la discoteca Tito’s Calvià Beach, en Magaluf, en el que han participado diecinueve representantes de las comunidades autónomas. El acto contó con las características de cualquier concurso de belleza pero realzando el mundo de la moda gracias a los estudiantes de Diseño de Moda de EDIB Juan Miguel Piris, Elena Ross, Francisco Moll y María Magdalena Niell, así como los alumnos de la EASDIB Joan Manuel Boltes, Gabriella Lalire, Guida Aurem, Paula Feliu, Aixa Jouccaime y Brigitte Espinosa, quienes crearon diversas prendas para que las modelos desfilaran sobre la pasarela.

La representate de la Comunitat Valenciana, Estela Almodóvar, fue la gran triunfadora de la noche, a quien le espera ahora una proyección nacional en el mundo de la pasarela, la fotografía y la publicidad, aunque ella, desde hace algún tiempo, ya destaca en la agencia de modelos Kara, de Alicante. «No pienso en ser famosa, quiero hacer lo que me gusta. Mi sueño es vivir profesionalmente de la moda a nivel internacional», señala Estela.

«Me llevo un grato recuerdo de la buena convivencia y las grandes amigas que he hecho», explica.

Además de estudiar, Estela trabaja en la cantina del polideportivo Isabel Fernández, en Torrellano (Elche), y es una gran aficionada al deporte. «Desde pequeña he practicado atletismo y baloncesto, pero también he hecho todo tipo de bailes desde hip hop, al urbano, ballet y sevillanas».

Esta es la primera vez que se presenta a un certamen para competir con la belleza de otras participantes. «Ha sido una experiencia que sin duda recordaré toda mi vida. De esta intensa semana, además de dormir poco y visitar un montón de sitios, me llevo un grato recuerdo de la buena convivencia y las grandes amigas que he hecho, además del desfile de los jóvenes diseñadores que realizamos la noche de la gran gala en Tito’s».

Respecto a los detractores y detractoras de los concursos de belleza, Estela lo tiene claro. «Es un evento libre, en el que se presenta la gente que quiere, que hacen lo que les gusta. Soy mujer empoderada, pero no feminista. Considero que aunque hay cosas por hacer, en la sociedad cada vez hay más igualdad. Lo malo son los extremistas». Sobre el hecho que empañó el triunfo de la Selección Española de fútbol femenino, «creo que el beso de Rubiales se fue de madre y anuló todo el mérito de las Campeonas», lamenta.

Entre sus aficiones, la pintura ocupa parte de su tiempo libre. Sensible y activa, esta joven de 1,76 de estatura, ojos marrones y cabello negro, cautiva con su manera de desfilar sobre la pasarela, pero también con sus conocimientos en cultura general. «Me gusta estudiar. Me basta con leer una vez las cosas para aprenderlas y entenderlas. Los idiomas me apasionan, y de cara a participar en Tourism Model World, quiero prepararme muy bien».

Huir de los conflictos

Pese a ser una persona curiosa, Estela confiesa que «no veo mucho la tele, sobre todo los informativos. Trato de huir de los conflictos bélicos que últimamente acaparan la atención de los telediarios. Tampoco soy una persona que este mucho tiempo con las redes sociales».

En el día a día, Estela Almodóvar tiene una rutina de estudios, trabajo y gimnasio y «de vez en cuando cocino. Me gusta cocinar para mis amigos o la familia, y dicen que no lo hago nada mal. Respecto a mis preferencias gastronómicas, soy más de carne». Otra de las cosas que le apasionan es la música. «Me gusta escuchar música. De todo menos ópera».

Estela Almodóvar entre Maider Pérez, de Madrid, y Vanessa Gil, de Andalucía, primera y segunda clasificadas.

Junto a Estela Almodóvar, las otras dos grandes protagonistas de la primera gala de Tourism Model Spain que se celebró en la Isla fueron Maider Pérez, representante de Madrid, y Vanessa Gil, quien lució la banda de Andalucía Occidental. En caso de algún imprevisto, una de las dos jóvenes sustituiría a Estela en la cita mundial.