Joan Cassanyes, diez años de magia

El 16 de noviembre de 2013, Joan Cassanyes ofreció su primer espectáculo de magia. Fue en el Bar Can Gaspar, en Pla de na Tesa, frente a medio centenar de personas. «Tenía 17 años y estaba temblando de miedo», reconoce Joan, quien celebra este año el décimo aniversario de Cassanyes, la compañía que nació en aquel bar hace ahora una década. «Había empezado a hacer magia unos años antes. Todo empezó cuando encontré por casa un viejo libro de magia. Fue un momento de serendipia: el hallazgo inesperado de algo que me cambió la vida», asegura.

«El primer truco que aprendí se llamaba ‘Sim Sala Bim’, y mi madre me ayudó a prepararlo», rememora. Desde entonces, no ha parado. Además de empaparse de todos los libros de magia a su alcance y compaginar estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears (ESADIB) y en la Universidad de Magia del Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, ha montado todo tipo de espectáculos y ha actuado en todo tipo de formatos, desde bodas, bautizos, comuniones y también funerales, hasta en prestigiosos festivales y grandes auditorios. El año pasado, la compañía ganó el tercer Premio Nacional de Magia Cómica y quedó segunda en el Festival Internacional Magic en Valongo (Portugal). Este último galardón tiene detrás una historia muy curiosa. «Teníamos preparado un número muy chulo, pero en pleno espectáculo tuvimos un fallo técnico y salió todo mal. Pero tanto yo como mi compañera en el show, Maria del Mar Pastor Vidal, tenemos formación actoral, y lo jugamos desde el clown y desde los personajes, así que el público se rió muchísimo y nos dieron el segundo premio. Después, teníamos que repetir el número en la gala final y no sabíamos si hacerlo bien o repetir el mismo fallo. Finalmente, optamos por hacerlo bien, pero se nos rompió otra cosa, volvió a salir mal y al público le encantó de nuevo», recuerda entre risas.

Un mago cómico

«Al principio de mi carrera, quería ser un mago muy serio y solemne, pero a base de equivocarme, me he ido convirtiendo de forma natural en un mago cómico, y es una rama de la magia que reivindico especialmente hoy en día, cuando la gente necesita desesperadamente reírse, con toda la crispación que hay en el ambiente». Bajo su punto de vista, «en un espectáculo de magia, un 30 % es magia y un 70 % es espectáculo. Es muy importante hacer trucos y números buenos, y a todo el mundo le gusta ver la carta que aparece en tu bolsillo, pero es clave cómo conduces al público y le transportas a un mundo mágico en el que todo es posible», reflexiona.

Para celebrar sus primeros 10 años en el escenario, Cassanyes prepara un espectáculo titulado El Gran Aniversari, que se estrenará el 14 de octubre en el Auditori de Sa Màniga, y a continuación visitará algunos de los teatros más importantes de Mallorca, además de viajar a la Península. «En este show estamos condensando una década de trabajo, así que será un espectáculo muy pulido y de calidad, en el que destilaremos lo mejor de la trayectoria de la compañía», explica Cassanyes, que cuenta en este proyecto con la codirección de Jofre Urgelés, el guion y el diseño de Maria Garalve y la cartelería de Petra Pericàs.

Al mismo tiempo, prepara el que será el primer libro de magia publicado en Mallorca, y del que nos dará noticias próximamente y, de cara a la primavera del año que viene, trabaja en la organización del II Festival Internacional de Magia de Palma (Fat i Fat), tras el éxito cosechado por la primera edición hace unos meses. «El objetivo es traer a la Isla a grandes referentes de la magia y crear redes de colaboración entre los magos de aquí, tanto entre nosotros como con los de fuera. La magia vive actualmente un momento muy dulce, porque todos necesitamos creer», concluye.