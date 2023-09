Jordi Sabaté Pons padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y es muy activo en redes sociales para dar visibilidad a esta enfermedad neuronal. Recientemente ha publicado un vídeo en el que mediante inteligencia artificial explica que si no encuentra a alguien que le cuide: «Me veré obligado a pedir la eutanasia».

ME VERÉ OBLIGADO A PEDIR LA EUTANASIA jsabate84@gmail.com pic.twitter.com/KAC1Pjyhuq — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) September 10, 2023

«Necesito profesionales sanitarios que me cuiden, en estos años gracias a cinco ángeles de mi familia me han ayudado a pagar 200.000 euros y gracias a ellos no estoy muerto», explica. «Ahora la persona que me cuidaba deja su trabajo y no encuentro a nadie con experiencia y que pueda pagar para que me mantenga con vida. Si no encuentro a nadie urgentemente me veré obligado a pedir la eutanasia, ya que no existe ninguna ayuda pública para los enfermos de ELA», explica.

Penélope Cruz se ha hecho eco del llamamiento de Jordi y ha compartido el vídeo en sus redes sociales.