La plaza de Sant Cosme | Esperan a Belén Soto | Noche de motos

Nos llama un vecino que vive en las inmediaciones de la plaza de Sant Cosme, de Palma, para quejarse del estado en que se encuentra una vez que ha sido remozada, que no inaugurada, «pues todavía quedan muchas cosas por hacer, cuando nos dijeron que iba a estar terminada antes de las elecciones de mayo». Así que nos acercamos a la plaza en cuestión y, efectivamente, al vecino no le falta razón. A simple vista parece estar terminada, los parterres acabados, igual que la zona destinada a juegos infantiles… Pero es que si uno se fija bien se observa que no está terminada: en los parterres no hay plantas, la zona infantil está semirrodeada por una valla metálica, parte de ella derribada, y en una zona se amontonan las basuras desde hace tiempo. Aparte, en el centro de la plaza, hay un socavón en el que parece han puesto una enorme saca llena de tierra con una planta emergiendo de ella. Ese socavón es imposible que lo dejen así…

Durante el rato que hemos pasado en la plaza de Sant Cosme hemos hablado con los vecinos, molestos por la tardanza para que el lugar quede como Dios manda, «y no la chapuza que es ahora», nos decía una señora que pasaba por allí. O como nos decían en un bar: «A causa de las obras hemos estado durante dos semanas cerrados y no sé cuánto tiempo sin poder poner la terraza, eso sí, bien que nos la han cobrado». La obra de la plaza en cuestión la comenzó el anterior Ajuntament, lo cual significa que los que gobiernan ahora Cort, como aún falta por hacer muchas cosas en ella, deben de ponerse las pilas, terminar la obra, limpiarla toda, y que la disfruten los vecinos. También el Ajuntament debería adecentar ya los accesos a Palma desde la carretera de Sóller y de la autopista de Llevant. Los vecinos esperarán mañana a la responsable de Infraestructuras en este punto. Esperan impacientes Los vecinos del tramo no reformado de la calle General Ricardo Ortega, de Palma, van a recibir mañana a la responsable de Infraestructuras de Cort, Belén Soto, para que les informe sobre cuándo van a comenzar las obras, aprobadas en el pleno del pasado mes mayo por el anterior Ajuntament. Los vecinos, que están encantados con esta visita, recibirán a la titular de Infraestructuras con los brazos abiertos, esperando que las noticias que les transmita sean buenas, en el sentido de si ya hay fechas para el inicio de las obras, duración de las mismas, y en qué consistirán, pues saben que en el último pleno presidido por Hila se aprobó la reforma y el dinero para llevarla a cabo. Ellos, como mínimo, piden que este tramo en cuestión quede como el del resto de la calle ya remozada. Con eso se conforman. Pero que sea ya, puesto que hasta hoy, dichos vecinos han pasado poco menos que por un calvario, con la calzada en mal estado, igual que las aceras, prácticamente destrozadas por las raíces de los árboles, con muchas baldosas levantadas, desagües obturados, árboles que se caen, coches abandonados… Gran participación Pasado mañana, 9 de los corrientes, de la mano de ½ Milla se celebrará la 43 Volta nocturna internacional a Mallorca en moto. La salida será desde el Parc de la Mar, donde los motoristas participantes se concentrarán a partir de las 18.30 horas. Cada año, La Volta nocturna se supera. Se trata de una prueba de moto turismo que se cita anualmente en la Isla, dicho sea de paso, muy multitudinaria en cuanto a la participación, tanto de esta comunidad, como de otras comunidades autónomas, sin olvidar a los que llegan de otros países. Aparte, la Volta reúne a una gran diversidad de moteros de edades y de procedencias sociales muy distintas, pertenecientes a grupos muy heterogéneos, pilotando motos de todas las épocas, marcas y modelos, desde las más pequeñas scooters, a las de mayor cilindrada, pasando por trikes y quads. La concentración será en el Parc de la Mar, desde donde, se saldrá por la autopista de Llevant, y en la salida 13, se tomará la dirección de s’Arenal. Una vez allí, la ruta será la siguiente: Cala Blava, ses Salines, es Llombards, Santany, s’Alqueria Blanca, Calonge, s’Horta, Cales de Mallorca, Porto Cristo, Son Morro Bona Vista, Av. Llevant, Av. Bon Temps, Carrer Bonança, Hotel Castell del Mar (donde se cenará entre las 21 a 23 horas) para continuar, ahora en dirección a Cala Millor, Son Servera, Sant Llorenç des Cadassar, Manacor, Vilafranca de Bonany, Montuïri y Algaida. En este municipio se realizará parada en Los Últimos Mohicanos, donde tendrá lugar la clausura y el sorteo de regalos.